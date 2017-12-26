أحمد بورحيمة: ارتباط وثيق بين الحركتين المسرحية والكشفية في الإمارات

الشارقة 24 - محمود سليم:



قال أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، ومدير مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، إن المهرجان يوفر فرصة انطلاق للعديد من المواهب، نحو الحركة المسرحية في الدولة.



وأوضح بورحيمة، في تصريحات لـ "الشارقة 24": "أن المتتبع للحركتين الكشفية والمسرحية في دولة الإمارات يجد هناك ارتباط وثيق بين الحركتين"، مشيراً إلى أن العديد من فناني المسرح حالياً كانت بدايتهم في الحركة الكشفية، لذلك فإن جسور التواصل ممتدة بين المسرح الكشفي، والعام.



ويشارك في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، 25 جوالاً يمثلون 4 مجموعات عمل، وهم: فرق مفوضية كشافة الشارقة "أ، ب"، وعشائر جوالة جامعة الشارقة، وعشيرة جوالة الجامعة القاسمية.