خالد بن بطي: تخصيص 839 قطعة أرض سكنية وتجارية وصناعية في الشارقة

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة 839 قطعة أرض سكنية وصناعية وتجارية جديدة تمثل الدفعة الرابعة والختامية لتخصيص الأراضي للعام 2017.

وخلال مداخلته، أمس الإثنين، في برنامج البث المباشر، أوضح سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أنه بتخصيص هذه الدفعة الرابعة والختامية والتي اشتملت على 532 قطعة أرض سكنية، و150 قطعة أرض تجارية، و211 قطعة أرض صناعية، يصل ما تم تخصيصه خلال 2017 من أراضي سكنية وتجارية وصناعية إلى 2215 قطعة أرض موزعة على مناطق التجمعات السكنية في الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وأكد سعادته أن دائرة التخطيط والمساحة قاربت على الانتهاء من توفير الأراضي التي تم إصدار موافقات لأصحابها بالتخصيص في جميع المناطق والمجالس البلدية والبالغ عددها 9 مجالس، وسيتم الإعلان عن هذا الإنجاز فور الانتهاء من عملية إصدار الخرائط للقطع القليلة المتبقية.

وقال رئيس دائرة التخطيط والمساحة: "إن الدائرة بمقرها الرئيسي وأفرعها في المنطقة الوسطى والشرقية تقدم كل أشكال التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية وتقوم باختيار أفضل وأنسب المواقع التي تتوافق مع شروط التخصيص، ثم تقوم بإصدار الخرائط الخاصة بها، إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع المجالس البلدية والمنتفعين من قرارات التخصيص لاستكمال عمليات تسليم الأراضي".

وثمن سعادة المهندس خالد بن بطي جهود اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي لما تقوم به من جهد كبير في دراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة في فترات متقاربة حتى استطاعت أن تخصص هذا العدد الكبير خلال 2017، مشيراً إلى أن خطوات تخصيص الأراضي تمر بمراحل متعددة تم اعتماد آليتها منذ العام 2012، وتبدأ بتقديم الطلبات إلى المجالس البلدية والتي تقوم بتحويلها إلى لجنة تخصيص الأراضي بالإمارة، والتي تقوم بدورها في دراسة واعتماد الدفعات المقررة ومن ثم تحويلها إلى دائرة التخطيط والمساحة لإصدار الخرائط للمنتفعين.

وبين سعادة المهندس خالد بن بطي أن عملية تخصيص الأراضي تتم وفق الخطط التنموية لإمارة الشارقة، ودعماً لعملية البناء والتعمير وللارتقاء بالمرافق الحيوية في الإمارة، وكذلك لتوفير الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ولأبنائهم وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.