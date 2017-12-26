العقيد علي العويس يستقبل وفداً من شركة أدنوك للتوزيع بالشارقة

الشارقة 24:

استقبل العقيد علي العويس مدير إدارة الخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمكتبه، بحضور الرائد عبد الله محمد الدح رئيس قسم النقل والمشاغل، وفداً من الشركة الوطنية أدنوك، برئاسة الاستاذ حمزة دروازه مدير مشروع شركة ديارة المتحدة، والاستاذ نادر الجردي نائب مدير المشروع، والاستاذة آمنة حميد الشرع مدير إدارة البطاقات الذكية بالإمارات الشمالية بشركة أدنوك.

وتناول اللقاء الاتفاق على تحويل نظام تعبئة الوقود لسيارات الشرطة من الوضع الاعتيادي إلى النظام الذكي، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لـ "الحكومة الذكية" والاعتماد على التقنيات الذكية في تعبئة الوقود، مما يساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد، كما بحث الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوفد عن جزيل الشكر لشرطة الشارقة لحسن الاستقبال والتعاون المثمر والبنّاء في الوصول إلى الهدف المطلوب، متمنياً للجميع السلامة ودوام التوفيق.