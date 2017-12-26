شرطة الشارقة تواصل تحذيراتها بمخاطر القيادة أثناء التقلبات الجوية

الشارقة 24:

سجلت الحوادث المرورية بسبب الضباب في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 23-24 ديسمبر 2017، 5 حوادث بليغة و99 حادث بسيط من دون إصابات.

وتفصيلاً، قال المقدم جاسم بن هده مدير إدارة العمليات في شرطة الشارقة، إن غرفة العمليات المركزية تلقت (1256) مكالمة هاتفية نتيجة الضباب الكثيف الذي غطى طرق الإمارة خلال اليومين الماضيين.

وفي السياق ذاته، عملت إدارة المرور والدوريات على نشر الدوريات المرورية على الطرق الخارجية والداخلية، وتكثيف جهود رقباء السير وتعزيز وجودهم وحضورهم في الشوارع والميادين كافة، داعية السائقين ومستخدمي الطرق إلى توخي أقصى درجات الحذر والانتباه للتقلبات الجوية والضباب الكثيف الذي تنعدم بسببه الرؤية الأفقية، ما يؤدي إلى تصاعد احتمال وقوع الحوادث في حال عدم التقيد بالإرشادات المرورية الموجهة من قبل رجال المرور والدوريات.