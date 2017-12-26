الشعفار يتفقد القرية التدريبية بقيادة قوات الأمن الخاصة

الشارقة 24 – وام:

تفقد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي بوزارة الداخلية القرية التدريبية بقيادة قوات الأمن الخاصة والمرافق التابعة لها، واستمع إلى شرح موجز من قبل فرق العمل واللجان المختصة عن تجهيزات القرية والمشاريع التطويرية لها.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة إلى قيادة قوات الأمن الخاصة في منطقة سيح المهب بمدينة الذيد في الشارقة، ورافقه خلالها القادة والمدراء العامون أعضاء اللجنة العليا للأمن الداخلي وعدد من ضباط الوزارة، بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على سير العمل وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها.



وقال الشعفار إن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً بمعاهد ومراكز التدريب، وتحرص على توفير الاحتياجات كافة لجميع القيادات والإدارات الشرطية في الدولة لتمكينها من القيام بأداء المهام بكفاءة، ورفع أداء العاملين من خلال تأهيل وتدريب منتسبيها وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.