راشد الكوس: مكرمة سلطان القاسمي بشارة لأهل الشارقة

الشارقة 24:

قال سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يترجم نتائج فريق عمل الإحصاء في الشارقة الذي كلفه سموه بدراسة شامله لأهل الإمارة.

وأضاف الكوس: "أن مكرمة سموه بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في الحكومة سترفد عدد الموظفين في كل المجالات والوظيفية، وكذلك العمل الثقافي الذي يميز إمارة الثقافة".

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: "باتت النتائج تترجم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى بشائر خير لأهل الشارقة وكل من يعمل بها، ويأتي العيش الكريم أول أولويات تلك التوجيهات ليس فقط على الجانب المادي ولكن الجانب المعنوي كذلك وليس لمن هم على رأس عملهم فقط، بل شملت مكارم سموه المتقاعدين لتشمل الفرحة جميع أفراد الأسرة الإماراتية في إمارة الشارقة".