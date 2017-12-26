"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن تعديل جداول الدرجات المالية لموظفي الحكومة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس وذلك صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر خلالها عددا من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

وثمن المجلس التنفيذي المكرمة السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة بزيادة رواتب موظفي دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة من المواطنين بدءاً من الأول من يناير 2018م والتي شملت جميع الدرجات الوظيفية، والمتقاعدين.

وأكد المجلس أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية من شأنها تعزيز كفاءات الكوادر الوطنية ليكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين في خدمة الوطن.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمام سموه الشخصي بأبنائه وبناته من الموظفين والموظفات.

وقدم المجلس شكره لسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وفريق عمل إعداد التعديلات التي شملتها المكرمة السامية على الجهود التي بذلوها في إعدادها.

وأصدر المجلس التنفيذي قرار 40 لسنة 2017، بشأن تعديل جداول الدرجات المالية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لموظفي حكومة الشارقة.

واستمع المجلس إلى شرح مفصل من رئيس دائرة الموارد البشرية تناول فيها تعديلات جداول الدرجات المالية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لموظفي حكومة الشارقة وما تضمنته من زيادة في الرواتب والبدلات الأخرى المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية لمختلف الدرجات القيادية والإشرافية والفنية ومقارنتها مع سابقتها.

واعتمد المجلس الاتفاقية المزمع توقيعها بين هيئة مطار الشارقة الدولي و"أجرة الشارقة" التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول حول نقل الركاب.

وقدم سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي استعراضاً لبنود الاتفاقية وموادها المختلفة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين هيئة مطار الشارقة الدولي و"أجرة الشارقة" لتعزيز مستوى خدمات نقل الركاب والمسافرين ومستخدمي مطار الشارقة الدولي بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.

واعتمد المجلس تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة الدفعة الرابعة لعام 2017، والبالغ عددها 893 قطعة.

وأوضح سعادة المهندس خالد بطي بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن الدفعة الرابعة تضمنت تخصيص 532 قطعة أرض سكنية شملت المنتفعين في مدينة الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى والشرقية، و150 قطعة أرض تجارية في الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى، بينما بلغ عدد الأراضي الصناعية في المناطق كلها 211 قطعة، ليصل العدد الكلي للقطع المخصصة في العام 2017م لمواطني المناطق جميعها في الإمارة ولكل الدفعات السابقة إلى 2215 قطعة لمختلف المخصصات.

وناقش المجلس برنامج الدبلوم المهني للمساحة، واستعرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة أهداف البرنامج ومدته وشروط الالتحاق به، ويأتي في إطار سعي الدائرة لتوطين الوظائف الفنية وفتح مجالات عملية جديدة، وتعزيز قدراتها في مجالات هندسة المساحة، مشيراً إلى أن برنامج الدبلوم المهني للمساحة يمكن المواطنين في هذا المجال.

وقدم المجلس شكره لدائرة التخطيط والمساحة على جهودها في تنمية الكوادر الوطنية في التخصصات الفنية ووجه المجلس الدائرة بإعداد دراسة تفصيلية بما يخدم الأهداف المرجوة من البرنامج.

وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على المراسيم والقرارات والقوانين الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي التاسعة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر، وسيتم مناقشة مشروع قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة.