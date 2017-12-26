خولة السركال: مكرمة حاكم الشارقة توفر الحياة الكريمة للمواطنين

الشارقة 24:

قالت سعادة خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة: "إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رفع سقف رواتب الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة، جاء من حرص سموه المستمر على إيجاد بيئة إيجابية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين ودفعهم للعمل على التطوير والإبداع في مختلف القطاعات العملية، وفتح أمامهم آفاقاً للعمل في مجالات جديدة قادرة على تعزيز حضور إمارة الشارقة على جميع الأصعدة".

وأضافت السركال: "يعتبر هذا القرار داعماً ومكملاً لرؤية صاحب السمو في توفير حياة كريمة ورغدة لمواطني إمارة الشارقة، مما ينعكس إيجاباً على جعل الإمارة بيئة حاضنة لريادة الأعمال لتسهم في دعم المسيرة التنموية التي تشهدها في المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية وغيرها من المجالات التي تمكنت الشارقة خلالها من إثبات حضورها الفاعل والمؤثر على المستويين المحلي والعالمي".