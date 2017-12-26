"استشاري الشارقة" يناقش توصيات "الشارقة للتعليم" ومشروع قانون تنظيم "القرآن والسنة" الخميس

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، الخميس المقبل، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة يناقش مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة مجلس الشارقة للتعليم والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، بعدها يناقش مشروع قانون لسنة 2017 بشأن تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة والتقرير الواردة من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، بحضور سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة ومن مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية عمر علي الشامسي مدير المؤسسة وعبدالله خلف الحوسني رئيس قسم الشؤون التعليمية ونادية طالب عبدالكريم مسؤول الشؤون القانونية.