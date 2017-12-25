حاكم الشارقة: زيادة رواتب الموظفين المواطنين لترغيبهم بإكمال الدراسة الجامعية

الشارقة 24:

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج الخط المباشر على إذاعة وتلفزيون الشارقة: "إن العيش الكريم أن يكون الإنسان بين أهله وأولاده كريماً عزيز النفس، لذلك رفعنا حد الدرجات الدنيا إلى 17500 درهم".

وأضاف سموه: "استبدلنا المسميات في الدرجات الدنيا من "فراش وسائق" إلى موظف حتى لا يهان".

إلى جانب ذلك، أكد سموه: "وضعنا في جامعة الشارقة برنامج دبلوم وبرنامج دبلوم عالٍ، ولو أخذ الموظف شهادة الدبلوم فتتم ترقيته بعد سنة، وإن أراد ترقية أخرى يأخذ شهادة الدبلوم العالي".

وأكد سموه أن زيادة رواتب الموظفين المواطنين بحكومة الشارقة جاءت لترغيبهم بإكمال الدراسة الجامعية.

وفي ختام حديثه، أوصى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموظفين والموظفات بالتوفير وعدم الإسراف.