"الشارقة للصحافة" ينظم ورشة "تطوير قنوات التواصل الاجتماعي"

الشارقة 24:

نظّم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ورشة تدريبية بعنوان "تطوير قنوات التواصل الاجتماعي"، قدمتها سفيرة "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" أحلام الفيل، في مسرح المجاز، وشارك فيها 60 شخصاً من الجهات الحكومية بمختلف إمارات الدولة.

حيث استعرضت أحلام الفيل، خلال الورشة التي تأتي ضمن فعاليات الدورة الخامسة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، أهمية قنوات التواصل الاجتماعي في الاتصال الحكومي، ودورها في تعزيز فرص نجاح السياسات والمبادرات الحكومية باعتبارها أداة هامة في التواصل مع الجمهور وإيصال الرسائل بأسرع وأقصر الوسائل.

كما قدمت أحلام الفيل عرضًا حول اللائحة التنظيمية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المؤسسات الحكومية أهمها؛ الضوابط العامة، ضوابط نشر المعلومات والتعليقات، سياسة استخدام الهوية المؤسسية، ضوابط استخدام الصفة الوظيفية، قضايا الرأي العام والأبعاد السياسية، وأمن المعلومات والمواضيع المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء.

من ناحيتها أوضحت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، أن الورشة تأتي ضمن فعاليات الدورة الخامسة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي ومع الاهتمام المتزايد بالإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الجويعد إلى أن الجائزة استحدثت في دورتها الخامسة هذا العام فئة جديدة تندرج تحت الفئات المختارة مخصصة لـ "أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام"، يتم منحها لأشخاص كان لهم تأثيرًا إيجابيًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أحلام الفيل، أن استحداث الجائزة مؤخراً لفئة "أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام" تعتبر إضافة متميزة تخدم بشكل إيجابي أهداف الاتصال الهادف والمثمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الورشة التدريبية لاقت تفاعلاً واهتمامًا كبيراً وتبادل للرؤى والأفكار الإيجابية من قبل الحضور.