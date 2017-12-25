"مراكز أطفال الشارقة" تستثمر طاقات الأطفال في معسكر الشتاء

الشارقة 24:

تُواصل مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات وأنشطة معسكر الشتاء للأطفال، والذي يُقام تحت شعار "مظلات شتوية"، خلال الفترة من 17 إلى 28 ديسمبر الجاري، في كل من مركزي؛ الطفل في حلوان والخالدية لأطفال مراكز المدينة، ومركز الطفل في الذيد لأطفال مراكز المنطقة الوسطى، ومركز الطفل في خورفكان لأطفال المنطقة الشرقية.

يسعى المعسكر الذي يستهدف أطفال المراكز والجمهور في الفئة العمرية من 6-12 سنة، إلى استثمار طاقات الأطفال في أوقات فراغهم بموسم الإجازات الرسمية لتنمية قدراتهم واكتشاف المهارات الجديدة، وفتح المجال لهم لممارسة هواياتهم المختلفة في ظل أجواء مليئة بالمتعة والفائدة، وبيئة محفزة لهم للإبداع.

حيث أقيمت عدد من ورش التوعية الأمنية والسلامة، بالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات الحكومية منها: ورشة"هجوم الفيروسات" التي أقيمت بالتعاون مع حملة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لتوعية الأطفال حول الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الطرق الآمنة لحماية أمن معلوماتهم، وأجهزتهم من الفايروسات، إلى جانب العديد من الورش الأخرى لنشر التوعية في هذا الجانب، في حين تعرف الأطفال خلال ورشة "سلامتكم مهمتنا"، التي أقيمت بالتعاون مع فرع الشرطة المجتمعية بمركز شرطة خورفكان الشامل، مفهوم الشرطة المجتمعية، وكذلك الدور والمهام التي تقوم بها لخدمة المجتمع، وتوعيتهم بكيفية التصرّف في حال وقوع الخطر داخل أو خارج المنزل ، وضرورة التعاون مع الشرطة لمساعدتهم في سرعة مكافحة الجريمة.

يشار إلى أن المعسكر تضمن ورشاً لنشر حب القراءة وغرسها في نفوس الأطفال وتنمية الخيال لديهم منها: ورشة "القيادة بالقراءة" هدفت إلى تعزيز دور القائد في تطوير عملية القراءة وأثرها في نفوس الأجيال، وتوظيف الكتب لخلق قائد صغير بينهم؛ و"ورشة حكايات شتوية"، والتي سعت إلى غرس قيم الطموح والإيجابية والتفاؤل والثقة بالنفس في نفوسهم.

أما في الجانب العلمي فقد مارس الأطفال بعض التجارب العلمية من خلال ورشتي "فقاعات الكيمياء"، وورشة "مزرعتي المائية"، كما أقيمت العديد من الورش الفنية التي تُنمي مهارات الإبداع الفني لدى الأطفال، وتُكسبهم الجرأة في استخدام الأدوات المتاحة لديهم لإنتاج أفكار إبداعية بلمساتهم الفنية، من أبرزها: ورشة "العالم تحت مظلتي"، ورشة "للشتاء إبداع"، ورشة "بلورة الثلج" ورشة "بطاريق ملونة" وغيرها من الورش الفنية؛ كما تعلموا خلال ورش فنون الطهي مهارة إعداد وتزين الطعام من خلال ورشتي "مذاقات" و"الشيف ماجد"؛ ولتعزيز مهارات اللياقة البدينة لديهم فقد شاركوا في الأنشطة الرياضية المختلفة.