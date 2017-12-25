"أشغال الشارقة" تنجز مبنىً إدارياً بـ "النادي الثقافي الرياضي"

الشارقة 24:

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة انتهاء الدائرة من الأعمال الإنشائية لمبنى إداري في نادي الشارقة الثقافي الرياضي ورفده بكافة الخدمات، مشيداً بالدعم السخي الذي تلقاه مسيرة التنمية الرياضية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه الكبير للقطاع الرياضي، و أهمية البنية التحتية الرياضية القادرة على احتضان الشباب وتوجيه مهاراتهم لتكون حاضنة فكر وإشعاع ثقافي وحضاري ورياضي والارتقاء بالمواهب والكفاءات من الرياضيين.

وتفصيلاً، أوضح المهندس عبد الله نعمان رئيس فسم الإشراف في إدارة مشاريع المباني بالدائرة، ويقع المبنى في موقع نادي الشعب سابقاً ونادي الشارقة الثقافي الرياضي حالياً، و تبلغ المساحة الإجمالية للبناء 1200 متر مربع، ويتألف المبنى من طابق أرضي يتضمن قاعة استقبال و مكاتب إدارية و غرف مدربين و صالة كافتيريا تخدم 30 شخص إضافةً إلى 6 صالات مخصصة لتبديل الملابس لمختلف الأعمار مجهزة بأحدث التجهيزات والخدمات، وقاعة محاضرات تسع 30 شخص وأخرى للعرض المرئي، وأما الطابق الأول فيشتمل على صالة للتربية البدنية والمرافق التابعة لها وصالة ألعاب رياضية ومثلها للانتظار، و غرفة العلاج الفيزيائي و غرف الخدمات، كذلك تم توريد أعمال الشبكة المعلوماتية و الكاميرات وشاشات العرض، إلى جانب توريد الأثاث المكتبي و تجهيزات ومعدات الكافتيريا.

من جهتها، أكدت المهندسة هند ناصر مدير مركز تقنية المعلومات أنه تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر بأجهزة توصيل وربط الشبكة والكوابل وكبائن لتخزين الأجهزة، كذلك تم تجهيز غرفة الحاسوب الرئيسية بأنظمة التبريد وموزع كهرباء UPS، ونظام مكافحة الحرائق وبوابة تحكم وأرضية مرتفعة بالغرفة لتمرير الكوابل.

كذلك تم تجهيز المبنى بأحدث أنظمة الاتصال الصوتي الرقمي IP Telephone التي تحتوي على 32 هاتف والبدالة، إلى جانب تغطية جميع مرافق المبنى بشبكة لاسلكية، وتجهيز قاعتي التدريس بالأنظمة اللازمة من شاشات وأجهزة عرض، وتوفير غرف اللاعبين والصالة الرياضية والمطعم بـ 34 شاشة عرض مع نظام استقبال تلفزيوني مركزي، وتوريد نظام مناداة لجميع ممرات المبنى، وتوريد نظام صوت للصالة الرياضية والمطعم والممرات في المبنى، وتوريد نظام كاميرات مراقبة للمداخل والمخارج والممرات في المبنى.