"الوقاية والسلامة" بالشارقة تنظم برنامجاً توعوياً للعمال

الشارقة 24:

انطلاقاً من أهمية السلامة المهنية للعمال والبيئة المحيطة، نظمت هيئة الوقاية والسلامة برنامجاً توعوياً للعمال، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، بحضور 150 عاملاً من شركة بيئة، حيث هدف البرنامج إلى تقديم أفضل الممارسات لتأمين سلامة العمال أثناء أداء واجباتهم بمواقع العمل المختلفة، تفادياً للمخاطر التي قد تواجههم أثناء تأدية مهامهم.

كان ذلك في مقر شركة بيئة بإمارة الشارقة، وهي شركة رائدة وحائزة على العديد من الجوائز في مجال إدارة البيئة، والتي تهدف إلى العمل من أجل مستقبل مستدام بالإمارة.

كما قدم البرنامج تدريباً عملياً لعمليات الإخلاء، والإطفاء باستخدام طفايات الحريق وخراطيم المياه بمشاركة رجال الإطفاء.

وصرحت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة؛ بأن الأمن والسلامة مطلب أساسي وهام بأي عمل، سواء كان من خلال مشروع أو مؤسسة أو مبنى، حفاظاً على أرواح العاملين والزائرين للمشروع، كما أكدت على أن العملية الإنتاجية تخضع لعدة اعتبارات أهمها: أن العامل هو أساس العمليّة الإنتاجية، وأنّ تعرضه لأي خطر، يؤثر سلباً على العمليّة الإنتاجية.

من جانبه وجه موسى الأميري مدير الأمن بالإنابة بشركة بيئة؛ الشكر لهيئة الوقاية والسلامة، على تنظيم هذا البرنامج التوعوي، متمنياً تنظيم المزيد من البرامج حول إجراءات الأمن والسلامة، لكل التخصصات.

وأفاد أن الشركة تحرص على توفير أفضل الامكانات والمواد لبناء نظام وقائي يستند إلى أعلى معايير السلامة، كي يتمكن من تقييم المواقع الخطرة والآمنة لإزالة الخطر من منطقة العمل، واختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع الخطر.

وأشار أحمد المنعوت مساعد أول في الإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة إدارة الحماية المدنية قسم التوعية؛ أن قسم التوعية بإدارة الدفاع المدني عملها منصب في توعية جميع شرائح المجتمع لإيصال المعلومات بلغة مفهومة لهم واليوم نقدم البرنامج بلغة الأوردو.

وأضاف أن على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات الوقائية لمنع الحوادث من خلال برامج وقائية، والعمل على توفير بيئة أمنة للمتواجدين فيها وإزالة الأسباب المباشرة للحوادث، ومن أهم معدات السلامة الفردية بمواقع البناء هي الملابس الواقية، خوذة البناء، سماعات لحماية الأذن من الضوضاء، قفازات، أحذية ونظارات خاصة لمواقع العمل، كما أن على العمال عدم مباشرة أي عمل إلا بعد إتمام تدريبه الكامل عليها واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والالتزام بمواعيد الفحص الدوري للعمال.