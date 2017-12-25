مجلس ضاحية واسط يختتم بطولة كرة القدم ويكرم الفرق الفائزة

الشارقة 24:

قام محمد راشد بيات رئيس مجلس ضاحية واسط التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، بتكريم الفرق الثلاث الفائزة في ختام بطولة شباب ضاحية واسط لكرة القدم والتي أقيمت في حديقة الياش.

ويأتي التكريم بعد النجاح الكبير والمشاركة اللافتة من قبل شباب ضاحية واسط من مناطق الموافجة والرماقية والرمثاء والياش والسويحات والقوز من الذين بادروا في تشكيل فرق رياضية والمشاركة بأسماء مستعارة في بطولة كرة القدم والتي لاقت الإشادة الكبيرة والحضور الجماهيري من قبل الأهالي والأسر والشباب والنشء، وما حققته من نشر لأهداف مجتمعية وتوعية شبابية مصاحبة بأضرار المخدرات.

وهنأ محمد راشد بيات الفرق المشاركة على أدائهم وما أظهروه من لعب نظيف خلال أجواء البطولة والروح الرياضية التي سادت بين اللاعبين من مختلف الاحياء السكنية، فضلاً عما حققته البطولة من تجميع الشباب ومشاركتهم في أجواء رياضية خلال عطلتهم.

وقام بيات بحضور الشرطة المجتمعية ومجلس الضاحية والكوادر الوظيفية والأهالي والفرق المشاركة بتتويج المراكز الأولى، حيث حل بالمركز الأول إنتر ميلان، وبالمركز الثاني فريق الكتلان، وبالمركز الثالث فريق القادة ومنحهم كؤوس البطولة والميداليات.

بدوره، أشار محمد المازمي مسؤول الأنشطة الرياضية في مجلس ضاحية واسط بما حققته بطولة شباب ضاحية واسط لكرة القدم من مشاركة ونجاح في تجميع شباب الضاحية وإقامة البطولة في حديقة الياش بالشارقة.

ولفت إلى أن البطولة تلاقت مع أهداف دائرة شؤون الضواحي والقرى في تعزيز التقارب بين الأسر والتعارف بين الشباب واستثمار أوقاتهم في مباريات كرة القدم خلال الجو الرائع الذي يسود في الدولة.

وأوضح المازمي أنه جرى تشكيل 8 فرق، واعتماد نظام البطولة بخروج المغلوب من دور واحد لتصل أربعة فرق في نهائيات البطولة وهي إنتر ميلان والقادة والكتلان وشباب الياش.

ولفت المازمي إلى أن الشرطة المجتمعية ساهمت في نشر الوعي الرياضي من خلال تجنب مخاطر المخدرات.