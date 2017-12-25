أسماء حسوني: جميع برامج سجايا بتوجيهات ورعاية جواهر القاسمي

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت أسماء حسوني رئيس قسم الاتصال المؤسسي في سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين: "إنه تم، الإثنين، تخريج 40 فتاة قيادية من مخيم آفاق القيادي الرابع، في مقر المؤسسة بمنطقة القرائن"، مشيرة: "إلى أن المخيم استمر على مدار أسبوع، وتضمن ورش تطبيقية، ورحلات لتنمية مهارات القيادة لدى الفتيات".

وأشارت حسوني، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن جميع البرامج التي تنفذها سجايا، تأتي بتوجيهات ورعاية كريمة من قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وتوجهت حسوني بالشكر إلى الرعاة والداعمين للمخيم في دورته الرابعة، مضيفةً: "نشكر الراعي الذهبي، هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والراعي الفضي، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومعهد المواهب الدولية، وكذلك الراعي البرونزي القيادة العامة لشرطة الشارقة".