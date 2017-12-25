"استشاري الشارقة" ينظم دورة إعداد القادة

الشارقة 24:

نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دورة إعداد القادة في محور التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، والتي تواصلت على مدى يومين، وقدمها اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي.

وجرى عقد الدورة في إطار تعزيز التعاون بين المجلس وجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجية في أعقاب المذكرة التي أبرمت بين الطرفين، بهدف تأهيل وتدريب الأعضاء والعضوات وكوادر المجلس في مجال التخطيط وتعزيز مهاراتهم من خلال ربط الأداء بالتوجه الاستراتيجي، وإشراك الجميع في التخطيط ووضع الأهداف لتحقيق الرضا الوظيفي، إضافة إلى ربط الأداء بالرؤية والرسالة والأهداف وبيان فرص التدريب والتطوير.

حضر الدورة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء وعضوات المجلس وكوادر المجلس من مختلف الإدارات والأقسام.

وتناول اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي عدداً من المحاور التي قدم فيها خبراته الكبيرة وعرض لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي، ومراحله وتشكيل فرق العمل وجمع وتحليل المعلومات، بجانب تطرقه إلى منظومة الجيل الرابع وما بها من ابتكار ورؤية وممكنات واستشراف المستقبل.

واستعرض العبدولي خلال الدورة معايير التميز المؤسسي ومبادئ الجودة، لافتاً إلى أنواع الخطط وكيفية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجهة.

وقام بعمل عدد من التمارين الابتكارية التي شارك فيها الجميع من خلال فرق عمل ساهمت في صياغة عدد من الأهداف وتقييم الفرق والتحديات ووضع أوليات العمل وفق المنهج الحديث.

وفي نهاية الدورة قامت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي بتخريج المشاركين والمشاركات في الدورة من الأعضاء والعضوات والكوادر الوظيفية، كما وقامت الملا بتكريم اللواء العبيدلي على ما قدمه من شروح ومعارف خلال الدورة والتي لاقت الإشادة والتفاعل الكبير.

وأكدت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس أن هذه الدورة، تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها في إطار حرص المجلس على تطبيق الخطة الاستراتيجية لعام 2017/2020م، ورفع كفاءة الجميع من خلال التمكن في تطبيق النظام الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق رؤية واستراتيجية المجلس مشيرة إلى أن عملية تطوير الأداء للمجلس يعد تطبيقاً لمفاهيم الإدارة الحديثة.