شرطة الشارقة تنظم ورشة الإسعافات الأولية لأسر وأبناء نزلاء "المؤسسة العقابية"

الشارقة 24:

عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بنادي ضباط الشرطة، دورة حول الإسعافات الأولية بالتعاون مع معهد المهند للتدريب القانوني والإداري، وشركة أراسكا لتجارة الأجهزة والمعدات الطبية.

بحضور المقدم عبد الله إبراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم منى سرور مدير فرع سجن النساء، وعدد من ضباط وأفراد المؤسسة العقابية والاصلاحية، بالإضافة إلى عدد من أبناء نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية

قدم الدورة عريف خليفة أحمد البلوشي من المؤسسة العقابية والإصلاحية، الذي ركز خلال الدورة على عدد من الموضوعات ذات الصلة بالإسعافات الأولية التي تهدف إلى تعريف الحضور بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية والفحص المبدئي للمصاب، والإنعاش القلبي الرئوي والنوبة القلبية والتدخل السريع، التي من شأنها إنقاذ حياة المصابين والتدخل في الحالات الحرجة التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار.

واشتملت الدورة على جانب تطبيقي وعملي للإسعافات الأولية عن كيفية الإنعاش القلبي الذي يقوم به أصحاب الاختصاص إذا تعرض شخص ما لازمة قلبية مفاجئة.

وأشار المقدم عبد الله إبراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بشرطة الشارقة إلى أن دورة الإسعافات الأولية لأسر وأبناء نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية التي تم تنظيمها، تأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة واهتمامها بأسر النزلاء بهدف دعم كيان الأسـرة والمحافظة على استقرارها، من خلال تبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تتجه إلى الاهتمام بأوضاعهم.

وأكد نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية أن الاهتمام المؤسسة بالرعاية اللاحقة لأسر النزلاء، كاهتمامها برعاية النزيل داخل المؤسسة، وذلك لاعتقادها بعدم فائدة رعاية النزيل دون رعاية أسرته، ولتحقيق هذا الهدف وفرت المؤسسة الرعاية الصحية، والاجتماعية، والنفسية للنزيل، وذلك من خلال كافة البرامج الإصلاحية، وبالتزامن مع هذه الرعاية وضعت المؤسسة برامج لرعاية أسر النزلاء، وأبنائهم، شملت الجانب المادي، والمعنوي، وذلك لجعل النزيل يعيش استقراراً نفسياً خلال تواجده داخل المؤسسة، والذي ينعكس بدوره على مدى تقبله لبرامج الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسة.

وأضاف نائب مدير المؤسسة العقابية والاصلاحية بشرطة الشارقة، أن دورة الإسعافات الأولية تعد من الدورات العملية التي تحقق مردود إيجابي في إكساب أفراد المجتمع مهارات الإسعاف والإنقاذ في الأماكن العامة، وبدورها تعمل القيادة العامة لشرطة الشارقة بشكل دائم على نشر التوعية والارشاد بين أفراد المجتمع بهدف الحفاظ على سلامة أجسادهم وأرواحهم من اي خطر قد يهدد حياتهم، من خلال عقد الدورات والورش والمحاضرات التوعوية التي تهم المجتمع.