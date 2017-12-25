واجهة المجاز المائية تستقبل العام الجديد بأضخم عرض للألعاب النارية في الشارقة

الشارقة 24:

تستعد واجهة المجاز المائية، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، لاستقبال العام الجديد "2018" بعرض مذهل للألعاب النارية، والذي تشارك الوجهة من خلاله العالم وسكان الشارقة على وجه الخصوص، الفرحة بحلول العام الجديد.

وسيكون زوار الوجهة عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، وتحديداً في تمام الساعة 12:00 من منتصف الليل في يوم الأحد 31 ديسمبر 2017 على موعدٍ مع هذا العرض غير المسبوق في الإمارة الباسمة، والذي يستمر لمدة 10 دقائق.

والفرصة متاحة أمام الجميع لمشاهدة الألعاب النارية من عدة مواقع سياحية مميزة في الشارقة والقريبة من موقع واجهة المجاز المائية.

كل الأنظار في ليلة رأس السنة ستكون مترقبة للعد التنازلي إيذاناً بدخول العام الجديد وبدء العرض الهائل للألعاب النارية، تلك ليلةٌ جميعنا على موعدٍ مذهل ستضيئ فيه سماء الشارقة بلوحات بصرية مبهرة تتوسطه روعة نافورة الشارقة.

ووسط أجواء من البهجة والفرح، سيستمتع الزوار بمشاهدة مناظر أخاذة، ولوحات بصرية معبرة ابتهاجاً بحلول العام الميلادي الجديد، حيث سيتم إطلاق الألعاب النارية من منصات إطلاق هائلة في 16 موقع على امتداد الواجهة المائية، وتعد المواقع المحيطة بواجهة المجاز المائية من أفضل الإطلالات لمتابعة العرض بالكامل والاستمتاع به، وأبرزها: جزيرة النور، ، والمنتزه، وجزيرة العلم، وكورنيش بحيرة خالد، إضافة إلى المباني السكنية والتجارية المحيطة بالمنطقة، ما سيتيح لآلاف الأشخاص فرصة متابعة هذه اللحظات التي تجسد الأجواء الاحتفالية المميزة في الشارقة.

وفرت إدارة واجهة المجاز المائية خدماتٍ جديدة حرصاً منها على رضا وسعادة زوارها تزامناً مع احتفالاتها بقدوم العام الجديد، وهي: خدمة الحصول على حجوزات مسبقة في مطاعم ومقاهي الواجهة المائية مع ضمان الحصول على أماكن وإطلالات رائعة، فضلاً عن حجز مواقف للسيارات، يأتي ذلك لإضفاء عنصر الرفاهية للزوار وإرضاء محبي الواجهة وزوارها القادمين من الإمارات والمدن البعيدة، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر التواصل مع مكتب المعلومات على الرقم: 06 511 7011.

وفي هذا الصدد، قال محمد فاضل المزروعي مدير واجهة المجاز المائية:" أعددنا في واجهة المجاز المائية لزوارنا الكرام برنامجاً ترفيهياً خاصاً بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، ويأتي على رأس هذا البرنامج عرض الألعاب النارية الذي سيكون الأضخم من نوعه في إمارة الشارقة، حيث سيستمر لمدة 10 دقائق متواصلة، نشارك خلاله سكان الشارقة وزوارها الفرحة بقدوم العام الجديد، متمنين أن يكون 2018 عاماً سعيداً ومثمراً للجميع".

ودعا المزروعي الزوار إلى استخدام خدمة الحجوزات المسبقة التي تسهِل عليهم الوصول إلى واجهة المجاز المائية بسهولة ويُسر، وأضاف: "ننصح الزوار بالحضور حوالي الساعة 08:30 مساءً، وذلك حرصاً على تفادي فترة الازدحام المروري وليتسنى لهم كذلك تناول عشاء هادئ في هذه الليلة المميزة، في واحد من المطاعم المنتشرة في الواجهة المائية، والاستمتاع بالإطلالات الخلابة للإمارة الباسمة على امتداد بحيرة خالد، بجانب الاستمتاع بالعديد من الأنشطة في الهواء الطلق، بما في ذلك منطقة الألعاب الخاصة بالأطفال".

وسيتسنى للزوّار الاستمتاع بأطيب النكهات والمذاقات في مختلف مطاعم ومقاهي الواجهة ذات العلامات التجارية المعروفة التي تقدم مزيجاً رائعاً من أشهى الأطباق والمأكولات العربية والعالمية، كما تخصص سلسلة المطاعم والمقاهي في الواجهة المائية قوائم طعام مميزة مُعدة خصيصاً لليلة احتفالات السنة الميلادية الجديدة ضمن أجواء عائلية ممتعة، مقدمة من:"أمورينو جيلاتو" كافيه، ومطعم ومقهى "الفنر"، ومطعم "بيزارو"، ومطعم "سوتيش"، ومطعم "تي جي آي فرايديز"، ومطعم "زهر الليمون"، فيما سيتمكّن الأطفال من ممارسة أنشطتهم الترفيهية في منطقة الألعاب الخاصة، وملعب الغولف المصغّر وغيرها من المرافق الترفيهية الأخرى.