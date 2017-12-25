شرطة الشارقة تستكمل حملة "احذر تجاوز الإشارة الحمراء" بالشرقية

الشارقة 24:

استمراراً للحملة التوعوية التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات "احذر تجاوز الإشارة الحمراء خطورة بالغة"، قامت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بتوزيع المطويات التوعوية على قائدي المركبات وأفراد الجمهور والتي تضمنت تعريفهم بمخاطر تجاوز الإشارة الحمراء التي تكمن من زيادة السرعة من أجل اللحاق بالإشارة الضوئية قبل تحولها إلى اللون الأحمر، التي تتسبب بخسارة جسيمة على الأرواح والممتلكات وتعرض سلامته وسلامة الغير في عدم الالتزام بالقوانين المرورية.

وأكد الرائد محمد سعيد الشحي مدير فرع الدوريات، أن تقيد قائد المركبة بالإرشادات المذكورة باستخدام الإشارات الضوئية يقي من العديد الحوادث المروية والمخالفات المالية جراء خرقه للقوانين المرورية، ودعا كافة مستخدمي الطريق الانتباه أثناء القيادة وإعطاء الطريق حقه، وأن الثواني أو الدقائق التي سينتظرها أثناء وقوفه عند الإشارة الضوئية تجنبه تعريض حياته وحياة غيره للخطر.