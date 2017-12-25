"كهرباء الشارقة" تفتتح مركز خدمة وإسعاد المشتركين بإكسبو وفق أفضل المواصفات العالمية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



افتتحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مركز خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز إكسبو الشارقة وفق أفضل المواصفات العالمية، والذي يخدم أكثر من 65 ألف مشترك في 4 مناطق تشمل التعاون والنهدة والممزر والخان بمدينة الشارقة ويعمل من الساعة 7.30 صباحاً إلى الساعة 8.30 مساءً طوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير مراكز خدمة وإسعاد المشتركين بالشكل الذي يتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر في ظل وجود خدمات تمتاز بالجودة والكفاءة.



شهد الافتتاح سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وسعادة خميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومعتز محمد مدير إدارة العمليات بإكسبو الشارقة.



وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين وفق عدد من المعايير والأسس، تشمل تصاميم مبتكرة للمراكز وتوفير خدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير نظام لتلقي معاملات ومطالب المشتركين، وضمان إنجاز المعاملات خلال دقائق، ووضع كاميرات لمتابعة سير العمل بالجودة والكفاءة المطلوبة، واستقبال المشتركين بالابتسامة والعمل على تحقيق الرضا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة وغيرها من المعايير.



وأكد الليم أن خطة التطوير تتم وفق أسس علمية وبالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة مثل تسهيل وإنجازات وستستمر خطة التطوير لتشمل جميع مراكز خدمة المشتركين وإسعادهم والتي يبلغ عددها 10 مراكز في مختلف مناطق إمارة الشارقة.



وأشار الليم إلى أنه تم اختيار إكسبو الشارقة للمركز الجديد لما يتميز به من سهولة الوصول وتوافر مواقف للسيارات وموقعه المتوسط بين المناطق التي يخدمها المركز، حيث يخدم أكثر من 65 ألف مشترك في 4 مناطق ذات كثافة سكانية، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتزيد فيها نسبة الأحمال، مؤكداً أنه تم توفير الكوادر الفنية المتخصصة والأجهزة والمعدات لضمان تقديم الخدمات وفق أفضل المواصفات وتجهيز الاستراحات للمترددين على المركز بشاشات العرض وعدد من الكتب والمطبوعات لاستثمار أوقات انتظار المشتركين في القراءة والاطلاع.



وأوضح أن مركز إكسبو الشارقة المتكامل الذي تم افتتاحه يقع على مساحة 250 متر مربع ويقدم خدمات تحصيل فواتير الاستهلاك وإقفال وفتح الحسابات، وخدمات القطع والتوصيل وطلبات فحص العدادات وتوثيق العقود، ويقدم خدمات الرد على مختلف الاستفسارات حول خدمات الهيئة من 07:30 صباحاً حتى 08:30 مساءً وفق معايير خمس نجوم في أسرع وقت وبجودة وكفاءة عالية، مع ضمان جودة الخدمات من حيث التنظيم وسرعة إنجاز المعاملات وخلوها من الأخطاء وإعداد الاستبيانات واستمارات تقييم الأداء بصفة مستمرة.