عائشة الكعبي: مكرمة حاكم الشارقة تؤكد على أن الاستثمار يكمن في بناء الإنسان

الشارقة 24:

قالت سعادة عائشة علي الكعبي مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة: "نتقدم بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة واهتمام سموه المتواصل بالكوادر البشرية المواطنة".

وأضافت الكعبي: "أن هذه المبادرة الطيبة تؤكد مدى حرص سموه على إسعاد أبنائه المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتشجعهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل والارتقاء بالأداء لتطوير وخدمة مجتمعهم، والإسهام في تنميته وتحقيق الآمال والطموحات التي تليق بمكانة إمارة الشارقة".

وأكدت مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة: "أن هذه المكرمة ليست الأولى من سموه، لقد تعودنا دوماً على مبادراته الكريمة التي تسبق كافة التوقعات، وتجسد أقواله إلى أفعال بأن الاستثمار يكمن في بناء الإنسان".