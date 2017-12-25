سالم بن عبد الرحمن يشهد حفل ختام مخيم آفاق القيادي الرابع

الشارقة 24 - راشد حمدان:

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح اليوم الإثنين، في مقر سجايا فتيات الشارقة، حفل ختام مخيم آفاق القيادي في نسخته الرابعة، والذي تنظمه سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بمشاركة 40 فتاة قيادية.

وتعد سجايا فتيات الشارقة مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً في مختلف الفضاءات الإبداعية.

بدأت مجريات الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

لتلقي بعدها الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة، الكلمة الرئيسية في الحفل: "نؤمن في سجايا فتيات الشارقة بالدور القياديّ الرياديّ للفتاة الإماراتية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا السياق يأتي تنظيم مخيم آفاق القياديّ عاماً بعد عام مُستنهِضاً همم الفتيات وطاقاتهن، ومكتشفاً مهاراتهن، ومُرتقِياً بإمكانياتهن الاستثنائية".

وأضافت الشيخة عائشة خالد القاسمي: "يأتي تنظيمنا لمخيم آفاق القيادي، الذي نشهد اليوم ختام نسخته الرابعة، في إطار مساعينا الرامية إلى تعزيز الروح القيادية لدى الفتيات، تماشياً مع رؤية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الداعية للعمل على تأهيل الفتاة الإماراتية وإعدادها بشكل أمثل للمستقبل الذي ينتظرها، وعلى غرار الأعوام الماضية، نجد أن المخيم قد نجح في تقديم إضافة حقيقية للفتيات المشاركات، إذ لمسنا الأثر في نفوس الفتيات، وطريقة تفكيرهن، وأسلوب تعاملهن مع الحياة، وفي إنجازاتهن التي نفتخر بها".

وتخلل الحفل عرض مسرحي استعراضي تناول جوانب القيادة، ثم تفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي والشيخة عائشة خالد القاسمي بتسليم الخريجات شهاداتهم مباركاً لهم هذا الإنجاز، ومتمنياً لهم التوفيق في خدمة مجتمعاتهم.

كما كرم رئيس مكتب سمو الحاكم الرعاة والمساهمين في إنجاح مخيم آفاق القيادي.

وسعى مخيم آفاق القيادي الرابع إلى تعزيز ثقة المشاركات بأنفسهن، وتنمية مهاراتهن، واستنهاض طاقاتهن الإبداعية، من خلال مجموعة من الورش التدريبية، والحلقات النقاشية، التي أُقيمت في عددٍ من الوجهات السياحية التي تزخر بها إمارة الشارقة، مثل ورشة الوصول إلى الأهداف، وورشة حل المشكلات والألغاز، إلى جانب ورشة مهارات الثقة بالنفس، وورشة الابتكار، فضلاً عن ورشة مهارات روح الفريق وغيرها من الورش المكثّفة والأنشطة التفاعلية.

وتضمن المخيم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتدريبية، التي أشرف على تنفيذها نخبة من المدربين المتخصصين، والتي أكسبت المشاركات مجموعة من المهارات من بينها العمل بروح الفريق الواحد، وكيفية الوصول إلى الأهداف، فضلاً عن الاعتماد على النفس، وترتيب الأولويات، واحترام الوقت، وحُسن التصرف، والتعامل مع المشكلات والأزمات بشكل سليم، والبحث في إيجاد حلول لها.

حضر الحفل كل من الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية.