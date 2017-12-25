"غرفة الشارقة" تطلق "عروض الربيع" أول يناير المقبل

الشارقة 24:

قامت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالإعلان عن إطلاق "عروض ربيع الشارقة" في موسمه الجديد اعتباراً من مطلع 2018 ولغاية 15 فبراير المقبل، ضمن برنامج الحملات الترويجية والتسويقية التي تنظمها الغرفة والرامية إلى دعم قطاع تجارة التجزئة.

ويأتي تنظيم دورة عروض الربيع هذا العام التي تشمل برامج متنوعة وتغطي فعالياتها كافة مناطق ومدن الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الدوائر والهيئات الحكومية، إضافة إلى المراكز التجارية والأسواق المركزية المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارة والتي خصصت باقة كبيرة من الجوائز والهدايا للمتسوقين سيتم الإعلان عنها قريباً.

وتتضمن فعاليات عروض الربيع لهذا العام والتي تستمر لمدة 45 يوماً، العديد من الحملات المميزة، ومن أبرزها "حملة تخفيضات الشارقة الكبرى" و"كرنفال الشخصيات التنكرية" بالإضافة إلى "بازار الربيع" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، و"مهرجان البطائح" الذي انطلق الأسبوع الماضي.

وجهة تسوق رائدة

وأكد سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على دعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، وترسيخ مكانة الشارقة وسمعتها كواحدة من أهم وأبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى المنطقة.

وقال خالد بن بطي إن سكان الإمارة وزوارها سيكونون على موعد مع عروض متميزة وغنية متجددة لهذه للسنة، وذلك استكمالاً للنجاحات التي حققتها "عروض ربيع الشارقة" في العام الماضي والسنوات السابقة، مشيراً إلى أن الغرفة حرصت على إعطاء زخم إضافي للحدث من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية الجديدة وتنظيم أنشطة ترفيهية وتراثية جاذبة.

من جانبه، أكد محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، على أهمية عروض ربيع الشارقة ودور هذا النوع من الفعاليات الموسمية في تعزيز وتنشيط الحركة التجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة وفي مقدمتها الصناعة والفنادق والسياحة والسفر.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة: "إن غرفة الشارقة ملتزمة في إطار دورها الأساسي والمحوري وبصفتها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الإمارة، بدعم مؤسسات القطاع الخاص ورعاية مصالح الشركات بمختلف أحجامها، من خلال إقامة الفعاليات التي تعزز أنشطتهم وترتقي بأعمالهم، وعبر الترويج السياحي والتجاري الذي يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من جهة، وتوفير برامج ترفيهية للقاطنين بالإمارة وزوارها وخصوصاً في موسم الإجازات من جهة ثانية"، معرباً عن أمله بأن تتكلل هذه العروض بالنجاح الذي يرقى لطموحات المجتمع ويليق بإمارة الشارقة ويعزز من تألقها ومسيرة ازدهارها وتميزها.

من جهتها، قالت هنا السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض، إن اللجنة التنظيمية لعروض ربيع الشارقة تواصل استعدادها على كافة الأصعدة لضمان إنجاح فعاليات الحدث لهذا العام، موضحة أن قسم المهرجانات والعروض في الغرفة وضع تصورات جديدة لهذا العام غطت جوانب مختلفة من الأمور التنظيمية والتسويقية والفعاليات استناداً إلى الاستبيانات التي أعدت مع نهاية عروض ربيع الشارقة لدورة العام الماضي.

وأضافت السويدي أن اللجنة راعت خلال إعداد خطة عمل العروض لهذا الموسم كافة الملاحظات القابلة للتنفيذ وفق الإمكانيات والميزانية المرصودة، إضافة إلى الرغبة في تطوير العروض وإيجاد أفكار جديدة لتعزيز عامل التشويق والمفاجأة تأكيداً على مكانة العروض على المستويين الجماهيري والقطاع الخاص.

حملات وفعاليات جديدة

وتتضمن فعاليات عروض الربيع لهذا العام العديد من الحملات المميزة، ومن أبرزها "حملة تخفيضات الشارقة الكبرى" التي ستشهد تقديم خصومات بنسبة 80 % على مختلف المنتجات والعلامات التجارية، وتنظم معظم مراكز التسوق في الإمارة العديد من العروض الترفيهية، ومن بينها "كرنفال الشخصيات التنكرية" في مركز صحارى وميغامول.

ويستضيف مركز إكسبو الشارقة معرض "بازار الربيع" الذي يقام خلال الفترة 1-4 فبراير المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة "بلو لايت" لتنظيم المعارض، ويضم هذا الحدث مشاريع صغيرة ومتوسطة وعروض أزياء ومستحضرات تجميل وغيرها.

كما تقام خلال عروض الربيع فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان البطائح الشعبي" تحت شعار "رحلة عبر عبق الماضي وأصالة الحاضر" الذي انطلق في 21 ديسمبر الجاري ويستمر لغاية 12 يناير المقبل، ويعتبر الحدث الرئيسي ضمن العروض.