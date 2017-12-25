"مدينة الشارقة للإعلام" تبرم اتفاقية تعاون مع مركز "تحكيم"

خلال توقيع الاتفاقية

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الشارقة 24:



أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" اتفاقية تعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، يقوم بموجبها مركز "تحكيم" تقديم خدمات تسوية النزاعات عن طريق التحكيم التجاري على شركات ومؤسسات المنطقة الحرة المُسجلين لدى (شمس).



وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة الأستاذ عبد الله دعيفس رئيس اللّجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.



ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة بينهما، بهدف تحقيق التنسيق والتكامل، وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة المتعاملين معهما بكافة فئاتهم، إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة من قبل الطرفين والرامية إلى تطوير ورفعة وازدهار إمارة الشارقة وقطاع الأعمال فيها.



وتعقيباً على هذه الاتفاقية، قال عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز "تحكيم": "لقد سعينا منذ انطلاقة المركز إلى وضع وتطوير آليات وقواعد المركز التحكيمية بالشكل الذي يلبي تطلعات مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وقطاعاتها، إلى جانب توسيع شبكة علاقاتنا المهنية على الصعيدين المحلي والدولي، وتطوير خبرات ومهارات المحكمين المسجلين لدينا، في سبيل الوصول بالمركز وخدماته إلى مستوى عالي من المهنية والجودة العملية، في سبيل دعم وتعزيز أداء مختلف قطاعات الأعمال على مستوى الإمارة والدولة".



وأضاف دعيفس: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى المناطق الحرة مع مدينة الشارقة للإعلام، والتي تعد من أهم المناطق الحرة في الإمارة وتحتضن شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، وتعد حاضنة أعمال ضمن العديد من التخصصات والمجالات، والتي تتطلب وجود جهة قانونية تعزز من ثقة هذه الشركات والمؤسسات في البيئة التجارية والاقتصادية في الشارقة، وتكون مرجعية تحكيمية في حال المنازعات، على غرار المدن العالمية المتقدمة".



من جهته، قال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام: "يسعدنا أن يكون مركز تحكيم حاضراً معنا في مدينة الشارقة للإعلام، بهذه الصيغة القانونية التي تؤكد على أهمية ومكانة المركز ودوره، ونحن على اطلاع بما يمتلكه المركز من مستويات متقدمة من الخبرة والكفاءة والمعرفة في مختلف المجالات القانونية، بما فيها خدمات تسوية النزاعات عن طريق التحكيم التجاري، وبالتالي نثق بكل أريحية بدوره ومكانته وجهوده المتعلقة بمتابعة مختلف الأمور القانونية الخاصة بشركات ومؤسسات المنطقة الحرة المُسجلين لدى (شمس)".



وتابع: "تحرص (شمس) دوماً على اختيار شركائها بمختلف المجالات وفقاً لمعرفة مسبقة وثقة أكيدة، تعكس أهمية العمل المشترك والتنسيق والتعاون الذي يهدف إلى تحقيق النجاح، بما يسهم في تحقيق إضافات نوعية لإمارة الشارقة في مختلف المجالات، ومن بينها الإعلام والاستثمار الإعلامي في مختلف القطاعات، فمدينة الشارقة للإعلام، نموذج جديد في عالم المدن الحرة، يتوافر فيها مختلف احتياجات العاملين في عالم الإعلام والاستثمار، وتشكل كمركز عالمي للابتكار تحولاً في مفهوم المناطق الحرة، وتقدم خدمات متكاملة من خلال أنظمة ذكية في جميع تعاملاتها الداخلية والخارجية، للتسهيل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، كما تعتمد على مفاهيم جديدة في العمل، من حيث السرعة، والأداء، والتعامل".



وسيقوم مركز تحكيم بعمل حملات توعوية تتضمن العديد من اللقاءات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات في النواحي القانونية وخاصة في مجال حل وتسوية النزاعات عن طريق التحكيم إلى كافة الشركات والمؤسسات المسجلة لدى (شمس)، إلى جانب توفير المواد المطبوعة والإلكترونية الخاصة بتعريف التحكيم وماهية التحكيم والآليات المتبعة في تحكيم القضايا.



إلى ذلك، تعد مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، قيمة مضافة لرصيد الشارقة الهائل والكبير في عالم الإعلام والمعرفة والفكر والثقافة والاستثمار، حيث وجدت إمارة الشارقة بأن هناك حاجة لتأسيس مدينة تستقطب المواهب ورواد الأعمال، خصوصاً أن للشارقة باع طويل وخبرة كبيرة في عالم الاستثمار والإعلام والثقافة والمعرفة، فجاءت (شمس) لتشكل إضافة نوعية لما هو متوافر في الشارقة، ويتكامل مع بقية الأنشطة والقطاعات في سلسلة مترابطة تنعكس إيجاباً على المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه، وتأخذ على عاتقها تقديم الخدمات المميزة، تفوق نظيرتها المقدمة في بقية المناطق الحرة، بحكم تطبيقها لأعلى معايير الإدارة الحديثة والهيكلة التنظيمية الناجحة، والتزامها بتطوير العلاقات القوية مع المتعاملين، الذين توفر لهم البيئة الخصبة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم.