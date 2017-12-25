"قانونية استشاري الشارقة" تبدي رأيها في مشروع قانون تنظيم مؤسسة "القرآن والسنة"

الشارقة 24:

أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها حول مشروع قانون لسنة 2017 بشأن قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفة شامس الكعبي، والدكتور شاهين إسحاق المازمي، وخليفة محمد بوغانم وعبد الله مراد ميرزا، ويوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وهدى الحمادي أمينة السر.

وفي البداية اطلعت اللجنة على المقترحات والاستفسارات الواردة والمحالة من هيئة مكتب المجلس الاستشاري وأبدت فيها رأيها: كما واطلعت على 12 شكوى واردة إلى المجلس من قبل المواطنين وأفادت اللجنة برأيها حول تلك الشكاوى ووجهت بإحالتها كما واطلعت اللجنة على عدد 3 من الردود الواردة من الدوائر الحكومية على عدد من الشكوى السابقة.

بعد ذلك اطلع الأعضاء على مشروع قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة، والمحال من لجنة المرافق العامة بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها.

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف ومهام واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عدداً من التعديلات بناء على أراء أعضائها تمهيداً لإعداد تقريرها ورفعها إلى المرافق العامة بالمجلس.