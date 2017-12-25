معسكر "حصاد" يصقل مهارات الطلبة وينمي ثقافة التطوع لديهم

الشارقة 24:

تنطلق فعاليات وأنشطة معسكر "حصاد" التطوعي الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في مختلف فروعها تحت شعار "نتطوع لأجل الشارقة"، وتهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع ومد يد العون لطلبة المدارس لاستثمار أوقات فراغهم خلال العطلات وتنمية مهاراتهم من خلال جملة من الخدمات لطلبة المدارس عبر أنشطة دورية يتم تنظيمها على فترات تتزامن مع الإجازات المدرسية طوال العام.

معسكر "حصاد" التطوعي أحد أبرز الفعاليات التي تحرص الدائرة على تنظيمها لنحو 4 مرات خلال العام، لمدة أسبوعين في كل مرة، مستهدفة من خلال حزمة برامجية متنوعة طلبة المدارس من الفئات العمرية 6-12 عاماً.

وذكرت فايزة خباب مدير مركز التطوع، بأن الدائرة تولي هذا النشاط جل اهتمامها انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بمختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، وأن المعسكر الذي يقام تحت شعار "نتطوع لأجل الشارقة" يرمي إلى تحقيق جملة من الغايات والأهداف، يمكن تلخيصها في تفعيل المسؤولية الذاتية للحفاظ على مكتسبات الإمارة، وتعزيز القيم الإيجابية ومنها ثقافة التطوع والتكافل وتنشئة صغار السن وغرس هذه القيم في نفوسهم لما لذلك من انعكاسات محمودة على سلوكياتهم واهتماماتهم منذ الصغر.



ولفتت فايزة خباب أن المعسكر هذه السنة يقام بالتعاون مع مركز شباب الشارقة، إضافة إلى فروع الدائرة المنتشرة في ربوع الإمارة كافة سواء في المنطقة الوسطى أو الشرقية، ونوهت إلى استفادة مئات الطلبة من أنشطة المعسكر الذي يتم تنفيذها بالتنسيق مع العديد من الجهات والدوائر المحلية.



وأضافت خباب، أن طبيعة الأنشطة التي يتضمنها المعسكر، تقام على مسارات عدة، يهدف بعضها إلى تعزيز القيم الإيجابية ومنها التطوع كأحد السلوكيات الهادفة لنشر ثقافة التكافل والمسؤولية الذاتية، فيما يهدف البعض الآخر إلى تنمية مهارات الطلبة من الجنسين وشحذ الهمم والطاقات لتحقيق الاستثمار الأمثل والإيجابي لأوقات الفراغ، لاسيما خلال العطلات المدرسية.



وأشارت أن المعسكر يتضمن في أحد مبادراته للوفاء، عقد جلسات لطلبة المدارس مع كبار السن من المستفيدين من خدمات الدائرة، وذلك لتبادل الخبرات وتحقيق عناصر الدمج والتفاعل وما إلى ذلك من تناقل للقيم والعادات والموروث الوطني الأصيل، كما تمتد أنشطة المعسكر من خلال تنفيذ العديد من الحملات الميدانية التطوعية كحملات تنظيف للمساجد والمرافق العامة والشواطئ وغيرها.

ختاماً أشادت فايزة خباب بتعاون مختلف الدوائر والجهات الحكومية الشريكة للدائرة في مختلف مناطق الإمارة لإنجاح فعاليات المعسكر وتسخير الإمكانات كافة لتحقيق أهدافه بما يعود بالنفع على الطلبة، بما يصب في أهمية مثل هذه الأنشطة في ترسيخ القيم الإيجابية والسلوكيات القويمة لدى النشء مما ينمي ثقافة التطوع والتكافل والمسؤولية الذاتية والعمل على مد يد العون للجميع.