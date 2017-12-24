الطالبة نورة الكتبي: شكراً لجواهر القاسمي على دعمها للفتيات

الشارقة 24 - محمود سليم:

وجهت الطالبة نورة الكتبي، إحدى المنتسبات لمخيم آفاق القيادة الرابع، الشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على دعمها للفتيات.

وأشارت الكتبي، إلى أنها استفادت كثيراً خلال فعاليات المخيم، واستطاعت أن تطور من نفسها، وتُحدد أهدافها المستقبلية، والعمل ضمن فريق واحد، مضيفة "وأيضاً استفدت أن الإنسان الناجح يتعلم من الأخطاء التي يقع بها، بالإضافة إلى الابتكار والتطوير".



ويستمر مخيم آفاق القيادي الرابع، الذي تنظمه سجايا فتيات الشارقة حتى 25 ديسمبر الجاري.