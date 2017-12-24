مجلس الشارقة للتعليم ينظم ملتقى نجوم الأعمال لـ 65 طالباً

الشارقة 24:

نظم مجلس الشارقة للتعليم السبت لقاء تعريفياً لملتقى "نجوم الأعمال" بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم مشاريع الشباب الريادية "رواد"، وذلك بهدف تعريف الطلبة والطالبات على عالم التجارة وخوض تجربة الاستثمار المالي في مشروع بسيط.

حضر اللقاء هدى الشحي منسقة الانشطة في مجلس الشارقة للتعليم وخالد مقلد مستشار تنمية المشاريع في "رواد"، وعدد من طلاب وطالبات المدارس والجامعات مع أولياء امورهم.

ويسعى مجلس الشارقة للتعليم من خلال المشاركة في هذه المبادرة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على الدخول في عالم الأعمال الخاصة والتجارة الحرة واكتساب الخبرات والتعلم والاستفادة من الأخطاء التي قد تواجههم ليرسخوا مبادئ ومهارات التجارة الناجحة، والجدير بالذكر أن عدد الطلبة الذين شاركوا في الملتقى يقدر بنحو 65 طالباً وطالبة، ويصل عدد المشاريع الى نحو 21 مشروعاً، حيث ستعرض المشاريع في الـ 27 من ديسمبر الجاري إلى الخامس من يناير المقبل لمدة عشرة أيام متتالية في واجهة المجاز.

وذكر خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع في "رواد" أن خوض التجربة هذا العام جاء مع مجلس الشارقة للتعليم كشريك فاعل في القطاع، حيث نتشارك في نفس التوجه والاستراتيجية في مجال تمكين الطلبة وتزويدهم وتمكينهم خارج الإطار المدرسي، بحيث يتم تطبيق المعرفة كمهارة عملية من خلال المشاركة في مشاريع العمل التجاري الحر، حيث ستقوم رواد بتوفير الأكشاك للطلبة المشاركين بالإضافة إلى مبلغ مالي رمزي دعماً لهم ولمشاريعهم.