خيرية الشارقة تهدي رحلة عمرة لـ 50 طالباً من الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

أكد سلطان مطر بن دلموك عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أنه تم تنفيذ آخر مبادرات جمعية الشارقة الخيرية لليوم الوطني، والتي تشتمل على تسيير 50 طالباً من الدارسين بالجامعة القاسمية لأداء مناسك العمرة لتمثل مكرمة جليلة تحقق من خلالها حلم كثيرين ممن يرغبون أداء المناسك وزيارة الأماكن المقدسة، مؤكداً أن المستفيدين بالمكرمة من الطلاب المتميزين دراسياً.

وتابع: إن مشروع تيسير العمرة يعد من أكثر الحملات نجاحاً في الجمعية ويحوز إقبال المحسنين الذين يبادرون لدعم حملاتنا التي نحرص على إطلاقها بشكل سنوي وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنه تم تسيير ست حملات سابقة بشكل منتظم سنوياً استفاد منها قرابة 2000 شخص من الأفراد والأسر المستحقين المسجلين بكشوف الجمعية وبعض العاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة وذلك بعد استيفائهم كافة الشروط.

من جانبه قال الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة أن مكرمة العمرة التي قدمتها الجمعية لطلاب الجامعة هبة ومنحة جليلة امتن الله بها على المعتمرين الذين تم اختيارهم بناء على تفوقهم وتميزهم الدراسي مما يحفز بقية الطلاب على التفوق والنبوغ الدراسي، مبيناً أن الجامعة تحتضن المتميزين وتسعى لتقديم كافة أشكال الدعم الذي يمكنهم من مواصلة تفوقهم ليصبحوا نواة البناء في بلدانهم حيث يدرس بالجامعة طلبة من مختلف الجنسيات، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى الجمعية على ما تقدمه من مكرمات خيرية ومشاريع متنوعة.