لجنة المرافق العامة في "الاستشاري" تبحث رؤاها في مشروع تنظيم مؤسسة "القرآن والسنة"

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس السبت، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، رؤاها بشأن مشروع قانون لسنة 2017، بشأن تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة.

وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات.

ترأس الاجتماع عبد الله مطر الكتبي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة محمد عيسى الدرمكي، والدكتور خليفة بن دلموج، وعبد الله سبيعان، وسعيد معضد بن هويدن، وأحمد الجراح، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وإسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

ثم ناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.

وارتأت لجنة المرافق إدخال عدد من التعديلات بناءً على آراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة.