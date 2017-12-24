منار إبراهيم: مخيم آفاق يسعى لتنفيذ رؤية جواهر القاسمي الداعمة للفتيات محلياً وعالمياً

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت منار إبراهيم رئيس لجنة قائدات الفرق في مخيم آفاق القيادي الرابع، الذي تنظمه سجايا فتيات الشارقة، إن فعاليات المخيم تخللها العديد من البرامج، والأنشطة والورش التفاعلية لعدد 40 فتاة قيادية.

وأضافت إبراهيم، لـ "الشارقة 24": "ونحن في اليوم السادس من المخيم، نأمل أن تكتسب الفتيات بعض المهارات القيادية، وروح الفريق والتعاون، وذلك حرصاً على تنفيذ رؤية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى للأسرة، في تمكين الفتاة الإماراتية وتأهيلها لتمثيل دولة الإمارات محلياً وعالمياً.

وأشارت إبراهيم: "أن اليوم السادس من المخيم، تضمن مجموعة من الورش التفاعلية، استمتعت بها الفتيات، واستطاعوا التعبير عما بداخلهم، بالإضافة إلى اكتساب حس الإبداع عن طريق مجموعة من الرسومات".