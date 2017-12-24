"أشغال الشارقة" تنجز مشروع تطوير حديقة سهيلة بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مشروع الأعمال التطويرية في حديقة سهيلة العامة بمدينة كلباء، بتكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليون درهم، وقامت بتسليمها إلى بلدية كلباء.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدائرة ومشاريعها التطويرية التي تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المجالس البلدية بمدن ومناطق الإمارة من مرافق خدمية وترفيهية، حسب ما قال سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة.

تضمن مشروع تطوير الحديقة، إنشاء مضمار مطاطي للجري واستحداث أربع مناطق للشواء ومرافق خدمية أخرى، ولتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة: "إنه تم تزويد الحديقة بكافة وسائل الراحة والترفيه التي تميز كل حدائق الإمارة أبرزها، تركيب عشب صناعي لملعب كرة القدم، وتركيب أرضية مطاطية لملعب كرة السلة، إضافة إلى فرش أرضية منطقة ألعاب الأطفال برمل صحي لتدابير السلامة، وإنشاء مباني الخدمات ومبنى الخدمات الكهربائية والقيام بكافة أعمال الصيانة الكهروميكانيكية.

وأضاف بن يعروف: "تبلغ مساحة حديقة سهيلة 19 ألف متراً مربعاً، وتم إنشاء دورات مياه إحداها مخصصة للرجال وأخرى للنساء، وتركيب مظلة لتغطية منطقة ألعاب الأطفال، إلى جانب إنشاء مضمار للجري على طول 450 متر وبعرض 3 أمتار، كما تم إنشاء مخزن وغرفة كهرباء، وصيانة سور الحديقة الخارجي وأسوار ملاعب كرة القدم والسلة كذلك توريد وتركيب 26 عمود كهرباء بطول 4.5 متر إلى جانب 6 أعمدة كهرباء بطول 10 أمتار".

وأشار بن يعروف إلى توريد وتركيب بلاط الرخام لأرضيات المدخل مع المنحدرات بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة.