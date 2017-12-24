"مطار الشارقة" ينظم برنامجاً حول قطاع الطيران لطلبة المرحلة الثانوية

الشارقة 24 – وام:

نظمت إدارة الخدمات المساندة في هيئة مطار الشارقة الدولي، على مدار 10 أيام، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم برنامجا حول قطاع الطيران والمطارات، بمشاركة 21 طالبا وطالبة من الدارسين في المرحلة الثانوية بهدف التعرف على أقسام وعمليات المطار ودور الإدارات والشركات العاملة في المطار.

وتضمن البرنامج الذي حمل عنوان "مهارات" جولات ميدانية بالتعاون مع شركة العربية للطيران استهدفت تعريف الطلبة بأنواع الطائرات وهندستها بالإضافة إلى جولة بالتعاون مع شركة الشارقة لخدمات الطيران "ساس" للاطلاع عن قرب على الخدمات الأرضية في المطارات وجولة أخرى بالتعاون مع شركة ألفا لخدمات الطيران استهدفت التعرف على مختلف المواضيع المتعلقة بالضيافة والتموين في مجال الطيران والمطارات.

وشهد البرنامج زيارة إلى قسم الإطفاء والإنقاذ في المطار حيث استمعوا إلى شرح عن مهام القسم وكيفية تعامله في حالات الطوارئ.

وأكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أهمية مثل هذه البرامج في التعريف بالخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين وشركات الطيران والشحن وآلية العمل وذلك لتحفيز الطلاب والطالبات وتشجيعهم على دخول عالم الطيران وإدارة المطارات مستقبلاً من خلال التخصص في المجالات المرتبطة به إضافة إلى إبراز الدور الرائد لقطاع الطيران المدني في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تنشيط السياحة والضيافة والتجارة والشحن وغيرها من القطاعات التي تستفيد من الخدمات التي يقدمها المطار.

من جانبها، قالت المهندسة لمياء عبيد الشامسي مديرة إدارة الخدمات المساندة أن تنظيم البرنامج جاء بهدف رفع الوعي بمختلف الجوانب التي تتعلق بالطيران والمطارات والمساهمة في الارتقاء بالكوادر الوطنية من خلال تنمية معارفها بأحدث التطورات والأساليب الحديثة المتبعة في هذا المجال لضمان المحافظة على المكانة المتقدمة التي يتمتع بها قطاع الطيران في إمارة الشارقة ودولة الإمارات وتقديم خدمات متميزة للمسافرين والمتعاملين.