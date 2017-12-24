"التمكين الاجتماعي" بالشارقة تنظم برنامجاً رياضياً للأيتام

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي برنامج رياضي في منطقة حتا بدبي، وذلك في إطار أنشطة البرنامج الصحي "يلا دايت" بالتعاون مع فريق من المتطوعين بقيادة المغامر خالد السويدي، ودعم من شرطة حتا والأستاذ عمر المطيوعي مدير بلدية حتا.

واحتوى البرنامج على العديد من الفعاليات الرياضية الذي جاء على مدى يومين، خصص اليوم الأول لشباب التمكين المشاركين في البرنامج، وجاء اليوم الثاني ليخصص للنساء والأطفال، كما وجهت الدعوة لجميع أفراد المجتمع لمشاركة الأيتام وأوصياءهم هذه الفعالية.

حيث تضمن البرنامج العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، حيث بدأ البرنامج بمشاهدة عروض استعراضية راقصة من فريق القرية العالمية، بعدها تم التجمع في مضمار الدراجات الجبلية في حتا للانطلاق إلى المسير الجبلي بين جبال حتا وفي أحضان الطبيعة الساحرة، مروراً على بعض البحيرات الطبيعية الموجودة في المنطقة والمناطق الزراعية الطبيعية ومناطق الأفلاج والمسير بين المزارع، وبحيرة البط، وحرص المنظمين على تزويد المشاركين بأهم النصائح وإرشادات السلامة قبل البدء بالمشي كأهمية شرب الماء و تمارين الإحماء، ومارس المشاركين العديد من الأنشطة كرياضة كرة الطائرة وشد الحبل والمسابقات المتنوعة، ومن ثم العودة إلى نقطة البداية باستخدام المواصلات، لتناول وجبة العشاء.

وأثار البرنامج تنافس المشاركين في فقرة المسابقات في نهاية فعالية المشي التي كانت برعاية كريمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والأستاذ سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات الجبلية، وجاسم علي مالك حديقة حيوان رأس الخيمة، والقرية العالمية في دبي الذين قدموا لمنتسبي التمكين الهدايا والجوائز، في أجواء رائعة من المتعة والبهجة.

هذا واستمتع الأبناء بممارسة رياضة المشي الجبلية في أجواء الطبيعة الساحرة، ومارسوا التأمل، وتحدوا الصعوبات مما جعل هذه الفعالية تجربة فريدة من نوعها، حيث سيطر عليهم شغف الاستمرار للوصول لنقطة النهاية في رحلة رائعة من المغامرة والاثارة.

وصرح خالد السويدي: "نشكر جميع الدوائر المشاركة في إنجاح الفعالية الرياضية، حيث كان يوماً رياضياً هادفاً وحافلاً بالأنشطة الرياضية التي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات في أحضان طبيعة حتا الساحرة، والشكر موصول لمؤسسة التمكين للبرنامج المفيد الذي قمنا بتنظيم فعاليته الختامية التي حظيت على إقبال عدد كبير من الذكور والإناث والأطفال".

وصرح ابن المؤسسة أنس يوسف قائلاً: "كان اختيار المكان موفق والجو كذلك كان مناسب جداً للرحلة، ولمسنا تنظيم جيد بالرغم من كبر عدد المشاركين، وقام المشرفين والمنظمين بتنظيم جيد لإشراك الجميع بالفعاليات، واستمتع الكبار والصغار بالفعاليات المقدمة التي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات المتعددة، كان دليلنا أثناء المشي يزودنا بمعلومات عن المنطقة، ووصلنا إلى مرتفع رأينا فيه مساحة كبيرة من مدينة حتا".

وأثنى ابن المؤسسة عبد الله على المشاركة في هذه الفعالية، قائلاً: "تعد هذه المغامرة من أروع الفعاليات التي شاركت فيها، فقد كانت تجربة مثيرة انتزعنا فيها من أجواء المدينة إلى أحضان الطبيعة الخلابة، واستفدنا الكثير فيها فقد لمسنا التعاون والتواصل مع عدد كبير من أبناء التمكين".

هذا وصاحب البرنامج الصحي "يلا دايت" منذ فترة إطلاقه في أكتوبر الماضي العديد من التحديات الرياضية من الأنشطة الرياضية، وورش العمل بالتعاون مع أفراد ومؤسسات المجتمع، بهدف غرس أسلوب حياة صحي خال من مشاكل السمنة لمنتسبيها.