المخيم الفضائي السابع ينطلق في مركز الشارقة لعلوم الفضاء

الشارقة 24:

انطلقت فعاليات المخيم الفضائي السابع في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بحضور 50 منتسباً للبرنامج، الذي يمتد من 24 – 27 من الشهر الجاري، وتهدف إلى نشر علوم الفضاء والفلك وتنمية الطلبة علمياً وصقل مهاراتهم من خلال التجارب المباشرة.

كما تم تقسيم الطلبة إلى فئتين من 12-14 سنة، من 15-18 سنة، وتم وضع مناهج علمية متخصصة تشمل الجانب النظري والعلمي، واستخدام أدوات المحاكاة العلمية حتى يتمكن الطالب من اكتشاف حقائق الفلك والفضاء بصورة مبسطة وترسخ في الذاكرة.

بدأ البرنامج بتعريف الطلبة على البرنامج وورش العمل على مدى أربعة أيام، وتحدث سعادة إبراهيم الجروان عن أهمية التعليم من خلال التجارب، وأهمية علم الفضاء الذي تتجاوز قيمة الاستمارات العالمية في قطاع الفضاء 500 مليار درهم، كما تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعات الفضاء بقيمة تقدر 20 مليار درهم، وتنعقد الآمال على مسبار الأمل أعظم مشروع فضائي إمارتي سيرى النور عام 2021، وذكر أيضاً مشروع رائد الفضاء الإماراتي الذي انتسب إليه آلاف المواطنين من أجل المشاركة في سلك الفضاء، وتطوير قطاع الفضاء الوطني.

ثم شاهد المشاركون عرضاً علمياً في القبة الفلكية وهي الأكبر في المنطقة، التي تعرض أكثر من 10 ملايين نجم في موقعه الحقيقي، ثم شاركوا في الورش العلمية المختلفة حيث يتضمن البرنامج ثمانية ورش علمية متخصصة لكل فئة من الفئتين.

يركز المخيم في دورته السابعة على التعريف بأهمية علوم الفلك وتقنيات الفضاء، وتفسير بعض المظاهر الكونية، والإلمام بالمعارف العلمية والنظريات الأساسية لهذه العلوم، والتعرف على تقنيات الرصد، وتكنولوجيا الفضاء، ومعرفة أهمية مشاركة الدولة في هذا القطاع، والاستثمار في قطاع الفضاء والبحث العلمي.