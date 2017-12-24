"البلدية" و "الشارقة لإدارة الأصول" تتعاونان في مجال تنظيم الإيجارات

الشارقة 24:

تعزيزاً لجهودهما المشتركة في زيادة جاذبية القطاع العقاري والاستثماري بالإمارة، وقعت بلدية مدينة الشارقة وشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الأحد، اتفاقية تعاون لتنظيم وتسهيل إدارة العقود الإيجارية بين الجانبين.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر بلدية مدينة الشارقة بين سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وبحضور عدد من القيادات ومديري الإدارات من الجانبين.

وقال سعادة ثابت سالم الطريفي إن البلدية تسعى دائمًا إلى بناء وتعزيز شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بما يضمن توحيد الجهود ومواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الرؤية الشاملة لحكومة الشارقة، وتقديم خدمات متميزة وشاملة تحقق أعلى مستويات السعادة والرضا لدى القاطنين والعاملين بالإمارة من الأفراد والشركات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخدمات التي تهم شرائح واسعة من الجمهور كخدمات التنظيم الإيجاري".

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها البلدية مع شركة الشارقة لإدارة الأصول تسهم في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإنجاز معاملات التنظيم الإيجاري الخاصة بالشركة والمستثمرين المتعاقدين معها، إذ أن الاتفاقية منحت الشركة صلاحية تصديق عقود الإيجار الخاصة بها في نظام البلدية إلكترونياً بما يكفل سلاسة إجراءات تصديق العقود وسرعتها، ويجنب المستثمرين في أسواق الشركة ومرافقها عناء مراجعة مراكز تصديق عقود الإيجار بالمدينة.

وقال سعادة وليد الصايغ: "إن شركة الشارقة لإدارة الأصول تحرص على تعزيز تنوع وتنافسية وحيوية اقتصاد الإمارة، توافقا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في زيادة فرص الاستثمار الجاذبة للإمارة بمختلف القطاعات".

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون مع بلدية مدينة الشارقة تعمل على تسهيل وتسريع تصديق العقود الإيجارية الخاصة بشركة الشارقة لإدارة الأصول، والشركاء والمستثمرين في الأسواق والمراكز والمرافق التابعة لها، وهو ما يدعم التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري والاستثماري في الإمارة، مثمناً جهود بلدية مدينة الشارقة في التعاون مع مختلف المؤسسات.

واتفق الجانبان على تبادل التشريعات والأنظمة ذات الصلة بشؤون التنظيم الإيجاري في إمارة الشارقة، واتباع أحدث الخدمات المقدمة في مجال التنظيم الإيجاري، فيما ستقوم بلدية مدينة الشارقة بتقديم المشورة القانونية إلى شركة الشارقة لإدارة الأصول في كل ما يتعلق بعقود الإيجار، مع منح الشركة صلاحية تصديق عقود الإيجار الخاصة بها في نظام البلدية إلكترونياً.