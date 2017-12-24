شرطة الشارقة تناقش خطة برنامج "أقدر" في مدارس الإمارة للعام 2017/2018

الشارقة 24:

في إطار الجهود المبذولة في تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمتعاملين من فئة طلاب المدارس وحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات، ترأس المقدم حمد بن قصمول مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بمبنى إدارة الشرطة المجتمعية.بحضور عدد من الضباط وصف الضباط من محاضري برنامج الثقافة الأمنية (برنامج خليفة لتمكين الطلاب أقدر) بشرطة الشارقة، وعدد من مدراء المناطق التابعة لوزارة التربية والتعليم، لمناقشة خطة البرنامج في مدارس الإمارة للعام الدراسي 2017/2018.

في بداية الاجتماع، رحب المقدم بن قصمول بالحضور، مثنياً بالجهود التي يقوم به محاضري برنامج الثقافة الأمنية (برنامج خليفة لتمكين الطلاب أقدر)، معرباً عن تقديره للتنسيق والتعاون المبذول بين وزارة التربية والتعليم مع شرطة الشارقة من أجل خلق جيل واع مدرك لكافة الأخطار والتحديات.

بعدها، تم استعراض أجندة الاجتماع ومناقشة خطط العمل في المرحلة المقبلة وآلية الاستفادة من البرامج والإمكانيات المتاحة لدى الوزارات والجهات المختلفة، إلى جانب استحداث مواد جديدة للعام 2018 عن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية السلبية والقوانين الاتحادية القضائية للمتورطين فيها.

وأوضح مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة: "أنه ضمن (برنامج خليفة لتمكين الطلاب أقدر) نسعى إلى غرس القيم والمثل والمبادئ الإيجابية في سلوك الطلاب والتي تقوم على أسس منهجية وعلمية واضحة، وإدراجه ضمن برنامج وطني موحد يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية المعنية بالشأن الطلابي في مختلف المجالات، مؤكداً أن شرطـة الشارقة ستبذل جهوداً مضاعفة تحت مظلة برنامج خليفة لتميكن الطلاب لتحقيق أهدافها المنشودة، والتي تعالج الانحرافات السلوكية لدى الطلاب وتساعد في رفع الوعي الأمني لديهم يتناسب وتطلعات المستقبل في إعداد جيل واعٍ مدرك للمتغيرات والتحديات، متسلح بالقيم الثقافية والتربوية والأخلاقية التي تتسق وعادات وتقاليد وأعراف مجتمعنا وتصب في تعزيز كيانه وتأكيد هويته وعقيدته وتراثه الإنساني".