"الوقاية والسلامة" بالشارقة تنظّم برنامجاً تدريبياً عن الأمن في بيئة العمل

الشارقة 24:

قامت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، بتنظيم برنامج تدريبي عن الأمن والسلامة، بعنوان "الأمن والسلامة في بيئة العمل"، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة 44 موظفاً من 10 دوائر حكومية بالشارقة.

وهدف البرنامج إلى تحسين المعرفة بمفاهيم الأمن والسلامة في بيئة العمل، وتحديد المخاطر المحتملة وحالات الطوارئ في العمل؛ وذلك لتفادي الحوادث بسهولة، واتخاذ تدابير الأمن والسلامة التي تقلل الخسائر.

وانقسم البرنامج التدريبي إلى ثلاثة أجزاء، تضمن محاور عدة، منها: التعريف بمفاهيم الأمن والسلامة في بيئة العمل، فوائد تطبيق برنامج الأمن والسلامة، التعريف بمعدات السلامة وطرق فحصها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إعداد وتطوير الأهداف والسياسات والإجراءات لبرامج الأمن والسلامة، إضافةً إلى متطلبات المواصفات العالمية لبرامج الأمن والسلامة.

وقال الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة": إنّ البرنامج التدريبي هدف إلى الحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت والبيئة من المخاطر، وذلك بتوعية الموظفين بشأن تقييم الأعمال وتحليل المخاطر في هذه الأعمال، وأساليب الوقاية منها باستخدام بعض الأدوات الوقائية، وتأمين بيئة العمل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وكيفية التعامل معها حال حدوثه".

وأوضح أنه يجب أنْ يتضمن موقع العمل كلّ عناصر الأمان اللازمة لتوفير الحماية للموظفين، من التعرض للإصابات أو الحوادث أو الأمراض التي من شأنها التأثير سلباً على سير العمل.

وأكد أنّ هناك عدداً من الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة وأمن الموظفين، منها: إجراء تفتيش دوري لإجراءات السلامة في مقر العمل، إجراء تفتيش دوري لمخارج الطوارئ ومعدات الحرائق، التأكد من تدريب العمّال الجدد على أسس السلامة في الأعمال المخصّصة لهم، معرفة اشتراطات ووسائل السلامة وطرق استخدامها وأنواع ووسائل السلامة المتوافرة، إضافةً إلى دراسة شكاوى الموظفين الخاصّة بالسلامة المهنية وتقديمها للمسؤولين.

فيما أشارت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بالهيئة": أن الهيئة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، وقد خصص هذا البرنامج التدريبي لموظفي الدوائر الحكومية، وستنظم الهيئة عدداً من الدورات والبرامج التدريبية لكل شريحة من شرائح المجتمع لضمان الأمن والسلامة في إمارة الشارقة".

وأبدى المشاركون في البرنامج شكرهم للهيئة، لمَا قدمته من معارف وعلوم أساسية ومهمّة بشأن سبل الوقاية من المخاطر.