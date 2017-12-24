مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تختتم الدورة الـ 28 من مخيم الأمل

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتطبيقاً لرؤية ورسالة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في مناصرة واحتواء وتمكين ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، اختتمت أمس السبت، فعاليات الدورة الـ 28 من مخيم الأمل، تحت شعار "كلنا مسؤول"، بمشاركة وفود تضم 80 مشاركاً من السعودية، والبحرين، والكويت، والأردن، ونيبال، وعمان ودولة الإمارات، بالإضافة إلى متطوعين من مختلف أنحاء العالم.

وسعى المخيم منذ انطلاقته في يناير 1986، إلى إتاحة الفرصة أمام الأطفال ذوي الإعاقة للتعارف، واكتساب المهارات الاجتماعية، وتعلّم الاعتماد على النفس والاستقلالية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام العاملين في مجال التربية الخاصة للتعارف وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعريف المشاركين في المخيم بمعالم الإمارات، والترويح عنهم، وصقل مهارات المتطوعين، وتنمية خبراتهم في المجال التطوعي مع الأشخاص أصحاب الهمم.

وأقيمت فعاليات المخيم هذا العام في عدد من الوجهات السياحية والترفيهية والطبيعية في دولة الإمارات في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية ورياضية على أرض المخيم بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية.

حظي المخيم بإقبال من الداعمين والشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة للمساهمة في رعاية الحدث واستضافة المشاركين مما يدعم تحقيق أهداف المخيم ويعكس التزام المؤسسات في الدولة بدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووصل أعداد المتطوعين المنتسبين إلى المخيم هذا العام، إلى حوالي 200 متطوعاً من مختلف الأعمار والفئات، من العاملين في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة داخل الدولة وخارجها، علماً بأن بعض المتطوعين يشاركون باستمرار في المخيم منذ انطلاقته، حيث تتزايد أعدادهم مع كل دورة.

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمخيم الأمل: "لقد عملت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ تأسيسها على تعزيز قيم العمل الإنساني والتطوعي، لدى جميع التجمعات التي تنشط فيها وكذلك لدى موظفيها ومنتسبيها وجميع العاملين فيها، ورسخت لديهم القيم الأخلاقية، وحرصت على الاستفادة من هذا النشاط النوعي الذي بدأ منذ سنوات طويلة، ونجحت في توظيفه لإيصال رسالة قوية إلى المجتمع حول قضية من القضايا الحيوية التي تمس حاضر ومستقبل واحدة من فئات المجتمع الأحق بالاهتمام والدعم".

وأضافت القاسمي: "وأننا أيضاً نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل رعاة مخيم الأمل، شركاء ورعاة رئيسيين وفرعيين ومساهمين ورعاة إعلاميين، على إحساسهم المجتمعي العالي وممارستهم لمسؤولياتهم المجتمعية، ولا يسعنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا بدعم ومساندة كل جهة ومؤسسة حكومية أو خاصة، وكل متطوع أسهم فردياً أو جماعياً في خدمة المجتمع عن وعي وإصرار وإحساس بالمسؤولية، عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

ولفتت الشيخة جميلة القاسمي إلى استمرارية المخيم وانطلاقته نحو العالمية، حيث بدأ المخيم باستضافة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم فتح المجال لمشاركة الدول العربية، وجاءت استضافة وفود من النرويج وإسبانيا في المخيم عام 2007 خلال الدورة 17 للانطلاق نحو العالمية بخطوات مدروسة، حيث تمت استضافة 16 وفداً من دول عربية وسبعة وفود أجنبية، بالإضافة إلى وفود دول الخليج العربي، إلى جانب وفد من نيبال في الدورة الحالية تعزيزاً لمسعاه وتأكيداً على نهجه المستقبلي في استضافة وفود من شتى دول العالم.

وجاء اختيار شعار "كلنا مسؤول" ليكون شعاراً لمخيم الأمل الـ 28 بالشارقة، وفي الوقت ذاته عنواناً عريضاً لعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي لم تكف يوماً عن ممارسة هذا المبدأ إنما يأتي انطلاقاً من وعيها بطبيعة عملها كمساهمة أصيلة وفاعلة في تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لصالح فئة اجتماعية واسعة ومكون أساسي من مكونات المجتمع وهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بكل ارتباطاتهم وامتداداتهم المجتمعية وأيضاً كمؤسسة محفزة وفاعلة وناشطة تستقطب مساهمات الشركات والمؤسسات الخاصة والمبادرات الفردية، سواء المادية أو البشرية وتوظفها كلها في خدمة قضية مجتمعية حيوية كقضية الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكد الشعار ريادة مدينة الشارقة للخدمات الانسانية في مجال المسؤولية المجتمعية كونها لا تكتفي باستقبال المسؤولية المجتمعية بل تمارسها من خلال اتاحة الفرص للمؤسسات والافراد عبر برامج التوعية التي تنفذها بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتهيئة واستقبال المتطوعين، والاستدامة في تقديم الخدمات.