سالم بن عبد الرحمن يفتتح مركز "البداير" التجاري بالمدام

الشارقة 24:

دشن الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، مركز البداير التجاري بمنطقة المدام بالشارقة، والذي يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة الوسطى كونه يقدم خيارات تسويقية مختلفة أمام المستهلكين من السكان والمقيمين بالمنطقة وكذلك الزوار والسياح القادمين إليها.

حضر الافتتاح كلاً من سلطان بن هده رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد معضد بن هويدن، والمقدم سالم سلطان بن عجيل، وسالم معضد رئيس المجلس البلدي بالمدام، وسالم عبيد الميالة مدير بلدية منطقة المدام، وحمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، وعبد الله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري، وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.



وأتاحت إدارة المركز مشاركة عدد من الأسر المنتجة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية فرع المدام بعرض منتجاتها أمام الزوار ورواد المركز التجاري لمدة شهر.

واستقطب حفل الافتتاح عدداً كبيراً من الجمهور، كما تضمن الحفل ألعاب ترفيهية تم توفيرها للأطفال ومسابقات إلى جانب توزيع 120 قسيمة مشتريات على الجمهور، كما خصصت إدارة المركز التجاري قسائم للمستهلكين عند شرائهم بقيمة 100 درهم، تُمكنهم من دخول السحب الشهري على أجهزة هواتف حديثة، وأما السحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة فسيكون في يونيو المقبل.

يشار إلى أن مركز البداير التجاري للتسوق يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة الوسطى، فضلاً عن أنه يقدم خدمات التسوق الحديثة في مكان مكيف، إذ يضم مطاعم متنوعة ومحال تجارية توفر جميع متطلبات المتسوقين، علماً أن القسم الثاني من المركز سيتم افتتاحه في فبراير المقبل، وتم تخصيصه كمركز متخصص في لوازم الرحلات والمغامرات الصحراوية والرياضات البحرية.