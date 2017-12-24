"الشارقة للضمان الاجتماعي" يستشرف رؤية سلطان القاسمي لتوفير حياة كريمة للمواطنين

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، برئاسة سعادة عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أولى جلسات مجلس إدارة الصندوق بناءً على المرسوم الأميري رقم 71 لسنة 2017 لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن الصندوق، والذي يعد إحدى مبادرات سموه الريادية في توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي إمارة الشارقة وأسرهم ممن هم مشمولين بمظلة الصندوق وفق قانونه.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق: سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، وسعادة الدكتور سعيد عبد الله جمعة المطوع، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، وسعادة سعيد غانم مطر السويدي، وسعادة عبد الله حسن عبد الله النومان، وسعادة محمد خليفة الحضري.

في بداية الاجتماع، أعرب سعادة عبد الله الطريفي رئيس المجلس عن تقديره وامتنانه لرؤية وتوجيهات سموه الكريمة وثقته ورعايته الأبوية ودعمه اللامحدود لمواطني الشارقة وأسرهم، ورحب بأعضاء المجلس، متمنياً لهم جميعاً التوفيق في إسهاماتهم في عمل الصندوق، مؤكداً أن هذا المجلس المبارك سيضطلع بمسؤولية محورية وأساسية في ترجمة طموحات صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وأفراد أسرته والأجيال القادمة في إمارة الشارقة.

استعرض المجلس خلال جلسته الأولى الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي للصندوق من حيث الأهداف والاختصاصات والمهام والموارد، وفئات المستفيدين، كذلك تحديد خارطة الطريق لبناء القدرات المؤسسية للصندوق، وتشكيل اللجان لتأسيس منظومة ضمان اجتماعي شاملة ومتكاملة وعصرية ومستدامة، تمتد مظلتها لكافة الفئات المعنية وبما يحقق النفع المنشود على المستفيدين وأسرهم.

كما ناقش أعضاء المجلس القانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

كما تم خلال الجلسة انتخاب سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية ليكون نائباً لرئيس مجلس إدارة الصندوق، باختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وأكد الطريفي خلال الجلسة: "أننا في هذه المرحلة ونحن نستشرف أولى جلسات مجلس الإدارة بعضوية أصحاب الانجازات والمواطنة الإيجابية، فإننا عازمون ويحدونا الطموح والأمل والعمل بثقة ودعم وتشجيع سموه على أن نبدأ في هذا الصندوق ليس فحسب من حيث انتهى الآخرون وفق الأطر المتعارف عليها للتأمينات والمعاشات فحسب، ولكن من حيث يفكر أن ينتهي الآخرون استناداً إلى منظومة خدمات عصرية ومتكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية، ليكون صندوقاً استشرافياً برؤية ريادية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين، وبالتالي تحقيق حياة كريمة وراحة وطمأنينة وفق توجيهات وتطلعات سموه الكريمة".

من جانبه عبر الدكتور طارق بن خادم عن سعادته بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي بإمارة الشارقة ليكمل حلقات وجهود ومبادرات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم وتعزيز سبل الرعاية والراحة والأمان الوظيفي والاجتماعي للموظفين.

وأضاف بن خادم: "لدينا كافة مقومات النجاح وثقة غالية من سموه ثم بعزيمة وحماس الزملاء، ولهذا لدينا رؤية استشرافية واضحة، وبوصلة نحو أهداف واعده سيتم تحقيقها بروح الفريق والاستدامة، وسنعمل بكل جهد جميعاً على تفعيلها وإنفاذها وفق أفضل التوقعات التي تعود بالنفع على موظفي الشارقة وأسرهم من الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق، مؤكداً أن الرفاه المعيشي هو استراتيجية والتزام حكومي أساسي في إمارة الشارقة، واهتمام سموه يمتد ليشمل كافة فئات هذا المجتمع من العاملين بإمارة الشارقة.