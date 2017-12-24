"فن" تفتح باب المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة (فن) المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل في دورته السادسة التي ستقام في أكتوبر 2018، أمام صناع السينما والمخرجين الموهوبين من والأطفال واليافعين، وذلك في إطار حرصها على منحهم فرصاً متميزة في القطاع الفني والسينما الرقمية.

ويمكن المشاركة في فئات المهرجان التالية، حتى 15 مارس المقبل، وتشمل فئة أفضل فيلم إماراتي قصير، وأفضل فيلم خليجي قصير، وفئة أفضل فيلم من صنع الطلبة، وفئة أفضل فيلم دولي قصير، وفئة أفضل فيلم رسوم متحركة، وفئة أفضل فيلم وثائقي، وفئة أفضل فيلم روائي طويل، وفئة أفضل فيلم من صنع الأطفال، علماً بأن جميع فئات الجوائز مفتوحة للمخرجين من مختلف الجنسيات ممن لا تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، إضافة إلى فئة "أفضل فيلم من صنع الأطفال"، والتي يمكن للأطفال واليافعين دون 18 عاماً المشاركة بها.

وتتضمن المشاركة في فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، مجموعة من الشروط لضمان المحافظة على مستوى الأعمال المرشحة وتميزها من ناحية السيناريو والتصوير والإخراج، ومن أبرزها أن تكون الأفلام المشاركة مناسبة للأطفال واليافعين حتى سن 18 عاماً، ولم يسبق بثها أو عرضها على أي قناة تلفزيونية، أو موقع إنترنت (للعامة)، أو هاتف متحرك، أو أي وسيلة أخرى.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي للطفل: "ندعو جميع المهتمين في عالم صناعة السينما للأطفال واليافعين، من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، والذي أصبح واحداً من أهم وأكبر الأحداث الفنية المتخصصة في عالم السينما على مستوى المنطقة".

وأضافت الشيخة جواهر القاسمي: "نحرص في كل عام على استقطاب مجموعة جديدة من المبدعين والموهوبين في عالم صناعة السينما، انطلاقاً من أهداف المؤسسة الساعية إلى إيجاد جيل جديد من السينمائيين والمخرجين، لنرتقي بصناعة السينما المحلية والعربية والدولية، ونتمكن من تقديم منتج إبداعي قادر على المنافسة في مختلف المحافل المتخصصة في صناعة الأفلام".

وعلى الراغبين المشاركة في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل التسجيل عبر الرابط التالي: http://www.sicff.ae/registration.aspx