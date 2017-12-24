مفوضية مرشدات الشارقة تكرّم الفائزات بأول سباق عوائق للفتيات في الإمارة

الشارقة 24:

حقق أول سباق عوائق للفتيات في إمارة الشارقة، والذي نظمته مفوضية مرشدات الشارقة، أمس السبت، في مقرها بمنطقة البديع، نجاحاً كبيراً، مع مشاركة أكثر من 400 فتاة في السباق الذي أقيم تحت شعار "أنتِ قدها"، بهدف تقديم تجربة تفاعلية حافلة بالمغامرات للمشاركات، وتحدي قواهن البدنية والعقلية، وتشجيعهن على اتباع أسلوب حياة صحي.

وفي المنافسة الأولى المخصصة للفئة العمرية من 7-12 عاماً (سباق ثلاثة كيلو مترات)، فازت آمنة فؤاد انوهي بالمركز الأول، وشما عبد الرحيم البستكي بالمركز الثاني، ومها عبد العزيز أحمد بالمركز الثالث، أما في المنافسة الثانية المخصصة للفئة العمرية من 13-23 عاماً (سباق أربعة كيلو مترات)، ففازت فاطمة آل علي بالمركز الأول، وشيخة سالم الدهماني بالمركز الثاني، والعنود آل علي بالمركز الثالث.

وتضمن السباق الذي أقيم برعاية كل من بلدية مدينة الشارقة، ونادي سيدات الشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية، و"فيرجن ميغا ستور"، و"بركات كواليتي بلاس"، مجموعة من المغامرات الممتعة والتحديات الحماسية، التي اشتملت 16 نوعاً من العقبات المختلفة، من أبرزها: تحدي المرور عبر المياه والجليد، وتحدي التوازن، والتسلق، بالإضافة إلى تخطي العوائق عبر الطين والرمال.

وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "نحن فخورون بنجاح هذا السباق الأول من نوعه في إمارة الشارقة، ونهنئ الفائزات اللواتي نتمنى أن يكون هذا التفوق حافزاً لهن لانتهاج أسلوب حياة صحي، ومليء بالنشاط والحركة، وسنحرص على تنظيم المزيد من هذه الفعاليات مستقبلاً تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وجهودها في الارتقاء بالأفراد وتعزيز مفاهيم الصحة البدنية واللياقة".

وأكدت الشامسي أن السباق أتاح التعريف بالمفوضية لشرائح أوسع من المجتمع، بما في ذلك الفتيات غير المنتسبات إليها، وإبراز الأنشطة التي تديرها طوال العام، خاصة أن المفوضية ستبدأ باستقبال الطلبات من الفتيات الأكبر سناً، في فئة جديدة هي فئة المرشدات المتقدمات، من عمر 16-18 عاماً، بهدف الاستمرار في تطوير خبراتهن، وجعل الحركة الإرشادية لديهن أسلوب حياة.

وفي ختام السباق الذي شهد حضوراً كبيراً من أفراد عائلات الفتيات المشاركات، قامت شيخة عبد العزيز الشامسي، بتكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، ومنحهن الميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية، إضافة إلى جوائز تضمنت ساعات "أبل" الذكية، وقسائم مجانية للاستفادة من الخدمات والعروض المميزة المقدمة من نادي سيدات الشارقة.

ونظمت مفوضية مرشدات الشارقة على هامش السباق، فعاليات ترفيهية للعائلات التي حضرت لدعم وتشجيع المتسابقات، حيث استمتع أفرادها بالمشاركة في عدد من الأنشطة المصاحبة، والتي شملت لعبة الهروب، وتحدي المتاهات، وقلعة القفز، ونشاطات لبناء الفريق، والعديد من الفعاليات الأخرى التي أضفت أجواء مميزة على السباق وما تضمنه من منافسات.

وتهدف مفوضية مرشدات الشارقة التي تحظى برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى رعاية أجيال المستقبل وتحفيزهم ومدهم بمصادر الإلهام كي يكونوا مواطنين قادرين على تنمية وتطوير وطنهم، والإسهام في تطوير وبناء العالم أجمع، وذلك من خلال توفير منبر للفتيات للمساهمة في إطلاق العنان لقدراتهن الكامنة وتطويرها.