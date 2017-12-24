مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يزور المحكمة الدولية بباريس

الشارقة 24:

استقبل رئيس المحكمة السيد ألكسيس موري وفد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي يزور مقر محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بالعاصمة الفرنسية - باريس، حيث رحب بوفد مركز التحكيم وقدم لهم عرضاً مفصلاً حول تاريخ تأسيس المحكمة ومراحل التطور التي مرت بها المحكمة إلى يومنا الحالي، واستعرض رئيس المحكمة بدوره أسباب نشأة المحكمة والتحديات التي مرت بها.

وأشار رئيس المحكمة إلى أهمية دور المحكمة وتزايد ثقة قطاع الأعمال في آلياتها وعملها في مجال التحكيم والفصل بالنزاعات، كما اجتمع وفد التحكيم مع مدراء عدد من الأقسام والإدارات التابعة للمحكمة، تناولت آليات التعاون المشترك بين الطرفين.

وقد تركزت كافة اللقاءات والاجتماعات بالاطلاع عن كثب على خبرات وتجارب محكمة التحكيم الدولية والأقسام التابعة لها، والآليات المتبعة في إجراءات التحكيم والفصل بالنزاعات التجارية على الصعيد العالمي، كما تم مناقشة موضوع التدريب المهني المختص في تطوير مهارات التحكيم لدى المحكمين والعاملين في المراكز التحكيمية ومناقشة البرامج التدريبية التي تعمل بها المحكمة في هذا المجال.

وضم وفد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي سعادة الأستاذ عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ محمد أحمد الشحي عضو اللجنة التنفيذية، والأستاذ أحمد العجلة مدير المركز، والأستاذ حميد المعلا خبير الموارد البشرية في المركز.

وقال الأستاذ عبد الله دعيفس معلقاً على الزيارة: "تأتي زيارتنا إلى محكمة التحكيم من منطلق حرصنا الشديد على الاطلاع على تجارب الآخرين دولياً، في ظل ما تشهده محكمة التحكيم الدولية من زخم على صعيد القضايا قيد البحث والدراسة، إلى جانب تعزيز شبكة علاقاتنا بمؤسسة عالمية عريقة في مجال التحكيم والإدارات التابعة لها والعمل على توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف الأصعدة التشغيلية والتنظيمية والتدريبية".

وتابع دعيفس: "نهدف وعلى الدوام إلى الارتقاء بخدمات مركز التحكيم المقدمة لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وتأتي زيارة محكمة التحكيم الدولية كجزء من الجهود التي نبذلها في سبيل مد السوق المحلي بخبرات عالمية تلبي متطلبات عملائنا وتحاكي أعلى المعايير العالمية المعمول بها على صعيد التحكيم التجاري".

بدوره، قدم وفد المركز شرحاً مفصلاً عن استراتيجيات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وأهدافه، وقواعده التحكيمية، حيث شرح الأستاذ محمد أحمد الشحي سبل تطوير العلاقات مع المراكز والمؤسسات التحكيمية الدولية، وسبل تطوير الخدمات التحكيمية وعقد اللقاءات وتبادل الخبرات والخطط المستقبلية الموضوعة للارتقاء بمنظومة التحكيم، فيما قدم الأستاذ أحمد العجلة، عرضاً عن أهم خدمات المركز والقواعد الجديدة للمركز والتي تم تحديثها لتتناسب مع التطورات العالمية في مجال التحكيم لخدمة شريحة واسعة من مجتمع الأعمال والمستثمرين، كما قدم الأستاذ حميد المعلا خطة المركز فيما يتعلق بالتدريب والفعاليات ومنها إعداد المحكمين وتطوير البرامج التدريبية المختصة في مجال التحكيم التجاري والمجالات الأخرى التي تختص بها المحكمة واستعرض أهم الفعاليات التي سيقوم المركز بتنفيذها.

وفي ختام اللقاء مع رئيس المحكمة، قدم مركز التحكيم درعاً تذكارية للمحكمة عبر من خلالها عن شكره وتقديره للمحكمة ورئيسها على حفاوة الاستقبال.

ثم تجول وفد مركز التحكيم في مختلف إدارات محكمة التحكيم الدولية، وعقد عدة اجتماعات مع إدارات المحكمة المختلفة، حيث استقبلت السيدة سيبيل دي روزني مديرة إدارة التدريب والفعاليات، الوفد والتي قدمت بدورها شرحاً مفصلاً حول البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل المحكمين، إلى جانب الاطلاع على آليات عمل المؤتمرات السنوية التي تنظم من قبل المحكمة.

كما اطلع الوفد على البرامج التدريبية الخاصة بأكاديمية غرفة التجارة الدولية والمؤتمرات الدولية التي تنظمها المحكمة في مختلف دول العالم المختصة في التحكيم التجاري، وعلى برنامج الجوائز التي تقدمها الغرفة والتي تحتوي على أفضل أطروحات مخصصة في مجال التحكيم.

والتقى وفد المركز بالسيدة ايلينا ليافنيو مديرة إدارة المركز الدولي لحل النزاعات بالطرق البديلة، والتي قدمت شرحاً عن القواعد التنظيمية في المركز التي تساهم في حل النزاعات والقضايا قبل اللجوء إلى التحكيم، والخدمات المقدمة والمتمثلة في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، إلى جانب الاطلاع على قواعد وآلية عمل الخبراء، وآلية النظر في القضايا، وقواعد حل النزاعات المالية.

كما التقى الوفد بفريق عمل إدارة قضايا التحكيم ممثلاً بالمستشارين اسلي يلماز ومارك ديميتري، واللذين قدما شرحاً وافياً حول آلية العملية التحكيمية وإجراءات الفصل بالنزاعات، وآلية تسجيلها وتحويل القضايا واختيار المحكمين والمتابعة والرد على استفسارات المحكمين، وإعداد مسودة حكم التحكيم.

كما حضر وفد التحكيم جانبًا من جلسة خاصة بأعضاء المحكمة ناقشت فيها المحكمة عددا من القضايا المعروضة عليها.

كما شارك الأستاذ سامي هورابي مدير مكتب الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط وأفريقيا لخدمة تسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية بباريس وفد المركز في كافة لقاءاته خلال زيارة وفد المركز للمحكمة.

وفي ختام الزيارة، التقى الوفد ببعثة سفارة دولة الإمارات بباريس، ممثلاً بسعادة محمد هندي الشامسي نائب رئيس البعثة، ومحمد علي عيلان الشامسي سكرتير ثاني بسفارة الدولة، وجه خلالها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الشكر والتقدير إلى سفارة الدولة في باريس على كل ما تم تقديمه من دعم للمركز خلال هذه الزيارة، كما قدم المركز درعاً تذكارياً لفريق عمل السفارة على جهودهم المبذولة.