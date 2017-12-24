"اجتماعية الشارقة" تخرج 37 من طلبة "قافلة نون التعليمية"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية حفل تخريج لطلبة قافلة نون لتعليم أساسيات المرحلة الأولى، والبالغ عددهم 37 طالباً وطالبة، وبحضور ممثلين عن مجلس الشارقة التعليمي وجمعية الإمارات للمتقاعدين وعدد من أولياء الأمور.

وصرحت فايزة خباب مدير مركز التطوع، إن الاحتفال الذي تم تنظيمه، ينسجم مع أهداف دائرة الخدمات الاجتماعية القائمة على خدمة المجتمع وحرصها الدائم على تشجيع الأطفال المعوزين لمواصلة التعليم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التعليمية الخيرية التي أعدتها الدائرة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة الشارقة والتي تهدف إلى التركيز على أهمية التعليم كونه الركيزة الأساسية وأنه حق أساسي لكل طفل.

ويذكر بأن القافلة قامت بتخريج 40 من طلبة قافلة نون بالدفعة الأولى وبجهود من المركز، تم إلحاق 10 أطفال في المدارس النظامية لإكمال دراستهم.

وأفادت فايزة خباب بأن قافلة نون تستهدف الأطفال فاقدي حق التعليم للفئات العمرية من 6 وحتى 15 عاماً، حيث تعتمد على تعليم الطلاب والطالبات أساسيات التعلم كالقراءة والكتابة وتوفير كل ما يساعدهم على تلقي تعليمهم الأساسي باستخدام منهج دراسي مبسط في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية الأخلاقية والإسلامية.

ويذكر أن المبادرة تم إطلاقها كفكرة إنسانية من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مطلع سبتمبر من عام 2016 وهي عبارة عن قافلة متنقلة لتعليم الأطفال فاقدي حق التعليم أطلق عليها اسم "قافلة نون"، وأن القافلة هي على شكل فصل دراسي في بيئة غير تقليدية، حيث تتم أعمال المدرسة داخل هذه القافلة المجهزة بـ 20 مقعداً وشاشات عرض وسبورة ذكية وشاشات تلفزيون ومكيف، والفصل عبارة عن بيئة تعليمية جاذبة للطلبة.

وشكرت فاطمة الشطاف مسؤولة الأنشطة الاجتماعية في جمعية الإمارات المتقاعدين المعلمات المتقاعدات على مشاركتهن في مبادرة قافلة نُون لتعليم الطلبة الفاقدين للتعليم وتخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استطاعوا أن يتعلموا الحروف الهجائية ويتمكنوا من تكوين الجمل المفيدة كما وتمكنوا من القراءة والكتابة، وتمكنوا من حفظ وتلاوة آيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، حيث كانت هذه المبادرة عنصرًا أساسيًا في رسم الفرحة على وجوه الطلبة وأولياء أمورهم.

وثمنت فايزة خباب، مساهمة ودور الجهات الداعمة في إنجاح هذه المبادرة، حيث أن دائرة الأوقاف تبرعت للمبادرة بمبنى مؤلف من طابق واحد، بفصلين، ومكتبة وغرفة للمعلمات، وكذلك تحملت دائرة الأوقاف نفقات الكتب والقرطاسية والتوصيل، كما لا يخفى التعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، بخصوص وضع المنهج الدراسي لهذه الفئات، وكذلك مساهمة جمعية المتقاعدين من خلال الدعم بمدرسين متطوعين، بالإضافة إلى الدعم الخيري من اجتماعية الشارقة الخيرية، ودائرة شؤون الضواحي والقرى.