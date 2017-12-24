سوق الجبيل يختتم احتفاله بالذكرى السنوية الثانية على تأسيسه

الشارقة 24:

اختتم سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، احتفاله السنوي، الذي يتزامن مع ذكرى افتتاحه في عام 2015، أمس السبت، حيث شمل الاحتفال سلسلة من النشاطات الممتعة لجميع أفراد الأسرة.

وتضمن الاحتفال على مدار أسبوع المشغولات والألعاب والأنشطة الترفيهية الحية والمتنوعة لجميع الأعمار داخل السوق وخارجه، مما أتاح للزوار فرصة المشاركة في صنع المراوح الورقية والمشغولات الزخرفية، والرسم على الجمال أو الزوارق الخشبية، أو تلوينها، فضلاً عن رسم الوجوه بالحناء، بالإضافة إلى استمتاعهم بعروض الطهي الحي، وتزيين الكعك، وإعداد العصائر والمشروبات.

كما وقضى الأطفال خلال فترة الاحتفال أوقاتًا ممتعة، مع فقرة الساحر، وصانع الأشكال باستخدام البالونات، إضافة إلى العروض الحية للرقصات الإماراتية التقليدية "اليولة" و"الحربية"، وعرض الفقاعات المائية، فضلاً عن نفق حوض السمك، والجدار الأخضر، وألعاب الكرنفال، وغيرها.

وقال سالم المدفع تنفيذي التسويق والعلاقات العامة في سوق الجبيل: "سرّنا أن ندعو جميع أفراد العائلة للاحتفال معنا بالذكرى السنوية للسوق، ونودّ أن نشكر جميع الزوار من مختلف الأعمار وجميع الجنسيات على ولائهم لسوق الجبيل منذ افتتاحه قبل عامين، ولا شك أن المجتمع هو أحد مبادئنا الرئيسية، وسنظل نحرص دوماً على توفير احتياجات أفراده ورسم السعادة على وجوههم".