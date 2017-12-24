"ناشئة الشارقة" يستكشفون عالم الطيور في "واسط للأراضي الرطبة"

الشارقة 24:

شاركت مجموعة من الشباب المنتسبين إلى ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في فعاليات برنامج "رحلتي إلى عالم الطيور"، الذي نظمه مركز واسط للأراضي الرطبة التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بهدف توعية الناشئة بكيفية التعامل مع الطيور النادرة.

واشتمل البرنامج الذي أقيم على مدار أسبوع في مقر مركز واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، على العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والتثقيفية والفنية، التي أقيمت في أجواء ترفيهية مميزة أثارت إعجاب الناشئة المشاركين، حيث تضمن دروسًا توعية حول أنواع الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، وكيفية المحافظة عليها.

وتعرف الناشئة إلى خمسة أنواع من الطيور النادرة، تمثلت في طائر أبو مغازل، والبط الرخامي، وطائر البجع وردي الظهر، إضافة إلى طائر النحام "الفلامنجو"، وطائر أبو منجل اللامع، وتعرفوا إلى خصائص كل طائر وسماته، وأهم المميزات التي ينفرد بها كل طائر عن غيره من الطيور، فضلاً عن طرائق التغذية، والبيئة التي يعيش فيها كل طائر، وتكاثره، إلى جانب دور مركز الإكثار التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في العناية بهذه الطيور النادرة وكيفية المحافظة عليها، إلى جانب دور المركز التعليمي في توعية الجمهور عبر الورش التثقيفية والفعاليات الرسمية.

كما تعرف الناشئة إلى طرائق التعامل التطبيقية والعملية مع الطيور المهاجرة والمقيمة في أراضي مركز واسط للأراضي الرطبة، إضافة إلى الورش التعليمية والترفيهية في أجواء المحمية الداخلية والخارجية بالمركز.

وشارك الناشئة في المغامرات الاستكشافية والجولات الإرشادية بالمحمية الخارجية لمركز واسط، لاستكشاف مواقع تعشيش الطيور، ومراقبة حركة طائر أبو مغازل باستخدام المناظير، كما شاركوا في أخذ العينات من البحيرات الخارجية حيث يتواجد طائر النحام، وفحصها مجهرياً؛ للتعرف إلى أسباب اللون الوردي في جسمه.

وتعرف الناشئة إلى الطريقة التي يستخدمها طائر أبو مغازل في بناء عشه عن طريق الطين، وتعلموا فن تشكيل مجسم البط الرخامي باستخدام الصلصال، وطرق تثبيت ريش البط الطبيعي، كما تدربوا على فن صناعة أقلام الريش، وفن رسم طائر النحام على الأكواب الزجاجية، في الورش الفنية التفاعلية، واستمتع الناشئة بمشاهدة مجموعة من الأفلام الوثائقية، ومتابعة أوراق العمل التي أعدها مركز الإكثار حول الطرق المستخدمة في تصنيف الطيور.