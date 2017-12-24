مريم سلطان: شكراً حاكم الشارقة على رعايته الكريمة للمسرح والفنانين

الشارقة 24 – محمود سليم:

وجهت الفنانة الإماراتية القديرة أم المسرحيين مريم سلطان، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعاية سموه الكريمة للمسرح والفنانين والاهتمام بتكريمهم في مختلف المناسبات.

وأشارت أم المسرحين، في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش حضورها لفعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إلى أن تكريمها كشخصية العام للمهرجان هو تكليف لها بتقديم المزيد إلى المسرح.

وأضافت: "الطفل من أصعب فئات الجمهور الذي يتعامل معها الفنان، فمن الصعب الوصول له والحصول على رضاءه، وعليك حضور الكثير من الدورات، وورش العمل الخاصة بالطفل حتى تستطيع تقديم كل ما هو مفيد له، وليست مادة ترفيهية بل مزج الترفيه بالتعليم".