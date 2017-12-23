خليفة بن هويدن: أثر إيجابي لمكرمة حاكم الشارقة على مجتمع الإمارة

الشارقة 24:





أشاد خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة الرواتب وقال: لا شك في أن المكرمة السامية ستأتي بالأثر الإيجابي على شريحة كبيرة من مجتمع الإمارة، ألا وهي شريحة موظفي حكومة الشارقة من المواطنين، فضلاً عن مواكبتها مكرمات سموه بالاهتمام بكافة فئات المجتمع وفق ما أدلى به سموه مؤخراً خلال افتتاح أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالاهتمام بالمواطن وتأمين كافة ضروريات الحياة والعيش الكريم له .

وأشار إلى أن المكرمة تترجم معاني الأمانة التي يحملها سموه في قلبه وعقله وفعله تجاه أفراد مجتمعه لافتاً إلى أن هذه المكرمة من مكرمات سموه الدائمة التي تسهم في النهوض بأفراد المجتمع للعيش في حياة كريمة.

راشد خلفان الغول: مكرمة حاكم الشارقة من أولويات السعادة

أشاد راشد خلفان الغول عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة وأشار إلى أنها تعد من أولويات السعادة التي ينشدها للمواطنين.

وأعرب الغول عن شكره وعرفانه إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته لأبنائه من العاملين في دوائر وهيئات حكومة الشارقة وعلى مستوى الدرجات الوظيفية المختلفة.

محمد عبيد بن مطار الطنيجي: المكرمة امتداد لسخاء حاكم الشارقة

أعرب محمد عبيد بن مطار الطنيجي، عضو المجلس البلدي السابق لمدينة الذيد، عن سعادة كافة مواطني إمارة الشارقة بهذه المكرمة الغالية والتي هطلت مثل المطر، وهي امتداد لسخاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وحرصه على أن يكون المواطن في رخاء.

د. محمد عبد الله بن هويدن: مكرمة حاكم الشارقة تترجم اهتمامه بالإنسان

أكد الدكتور محمد عبد الله بن هويدن، عضو مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، تكتسب أهمية خاصة لأنها تتزامن مع العام الجديد، والذي يحمل اسماً وشعاراً غالياً على قلوب كل الإماراتيين، فهو عام زايد هي أول مكرمة قبل دخول العام 2018م، وأشار بن هويدن إلى أن المكرمة تأتي لترجمة رؤية حاكم الشارقة في الاهتمام بالإنسان.